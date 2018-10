Merecido homenaje a una reconocida pianista de Bahía Blanca en la UNS

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Siempre se acordaba de agradecer. Fueron muchas las veces que escribimos acerca de su ciclo “Domingos de Folklore”. Y cada vez que nos veía entrar por los pasillos de Colón 80 estaba “chocha” de felicidad.

La pianista tenía una pasión por el folklore y por la música en general que le daban un empuje enorme a todo lo que hacía. Porque puede ser fácil organizar un espectáculo. Algo más complicado hacer varias fechas en el año. Imagínense sostenerlo a lo largo de casi 20 temporadas. Y ad honorem.

Tampoco se olvidaba de pedir alimentos no perecederos para ayudar al prójimo.

Susana Persia será homenajeada esta tarde en el marco del mismo ciclo que ella creó. Una hermosa obligación que sienten sus pares de Cultura y Extensión de la UNS, quienes reconocen que formó parte del equipo por su empuje y por su amistad. Karina (de prensa), Claudio, María Jesus, la gente de Audiovisuales, todos la extrañan.

Su amor por la obra de Ariel Ramírez, su amistad con Víctor Volpe, aquella vez que trajo a la gran Suma Paz o cuando estuvo con Alberto Merlo son todos recuerdos que ella misma nos revelaba de vez en cuando.

Una triste sorpresa

A todos nos sorprendió su partida. Y a mi me quedó debiendo algo. Es que me prometió que íbamos a hacer una nota gigante para los 20 años de “Domingos de Folklore”. No llegó, pero ahora estoy escribiendo esto y me parece que es ella quien está al lado mío tocando la “Misa Criolla” mientras tipeo estas palabras en su nombre.

Si hablamos de la grilla de artistas que poblarán la tarde de hoy en Colón 80 seguro que ella estaría orgullosa. Porque es gente que la acompañó en las buenas y en las malas. Todos aceptando gentilmente la invitación, tocando de manera gratuita con la intención de que el espacio que ella había generado hacía tantos años continuara disponible para todos los artistas folklóricos de la ciudad, la región y el país.

En esta oportunidad los elegidos son: Víctor Volpe y Nora Roca, el Grupo de Susana Persia, Los del Huayra, Raíces, la Peña Anai Ruca, y Sonia Agüero y Dardo Labastié.

Está todo listo para que Susana reciba todo lo que cosechó durante tantos años. El sentimiento de sus colegas y de los eternos seguidores de SU (sí con mayúsculas): “Domingos de Folklore”.

Claudio Carucci: "Susana era nuestra amiga, tenía un corazón gigante"

El Secretario de Cultura y Extensión de la UNS se refirió a Susana Persia.

"Más allá de ser una artista excepcional fue parte del equipo de Cultura y Extensión de la Universidad Nacional del Sur durante 20 años. Por eso nos cuesta hablar en pasado. Concretó uno de los ciclos culturales más importantes de la Universidad y de la ciudad, que ha permitido mostrarse a cientos de artistas de Bahía, la región y el país", aclaró Carucci.

"Fundamentalmente es una amiga porque tenía un corazón gigante, humildad y generosidad. Nos enseñaba todos los días cómo hacer las cosas con el corazón. Nos quedamos con esa amiga con la que compartíamos las cenas durante el año y nos hacía reír con sus ocurrencias y anécdotas. Para nosotros lo de esta tarde va a ser significativo, emotivo y conmovedor", concluyó Claudio Carucci.