"Un lugar sin espíritu, caridad ni cultura", la mirada sobre Bahía del más grande de los poetas

Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

Enrique Banchs es hoy poco menos que un desconocido. A 50 años de su fallecimiento, ocurrido en 1968, su nombre y su obra resuenan muy poco, a pesar de haber sido considerado por Jorge Luis Borges como “el más grande poeta de nuestras letras”.

Borges lo ubicó a la par de Leopoldo Lugones y de Almafuerte, y aseguró que su libro de sonetos, La urna (1911), conforma "una de las mejores producciones de la literatura nacional".

En 1910, a sus 22 años de edad, Banchs visitó nuestra ciudad, como periodista de la revista El Monitor de la Educación Común, editada por el Consejo Nacional de Educación, con la misión de trazar un perfil de Bahía Blanca, el cual sería incluido en un número dedicado al centenario de la Revolución de Mayo.

Banchs caminó las calles bahienses, libreta y lápiz en mano, tomando apuntes y volcando sus emociones y sensaciones, referenciando a sus habitantes, costumbres, arquitectura y tradiciones. Su impresión no fue de las mejores: calificó a Bahía Blanca como “carente de espíritu”, una ciudad poblada por habitantes "que no la amaban".

Las formas

Banchs incluyó a Bahía Blanca en un rubro de ciudades “de grandezas improvisadas, asentada en cimientos inconsistentes”, al percibir que su potencial dependía de la riqueza agrícola de la región y que bastaba un tiempo de sequía para que se registrase en ella “una sombra de desolación” y su gran puerto se convirtiera en “una casa vacía”.

Por eso decidió analizarla a partir de su espíritu y cultura, componentes que hacen “a la verdadera riqueza de cualquier urbe” y las cuales, dijo, “no tiene Bahía Blanca”. Consideró a nuestra ciudad como “la hermana de Rosario e hija menor del Buenos Aires suburbial” y la definió como “un mostrador lleno de comida y, en sus alrededores, de olor a fritura”.

Evaluó su aspecto urbano como “inferior al de casi todas las ciudades argentinas” y aseguró que era “más bien antipática, sin estirpe industrial, puro comercio”. Tampoco el paisaje urbano le resultó cautivador. “Las casas no obedecen a ningún tipo propio, ni nacional ni extranjero: un hibridismo perfecto, sin el encanto de las casas donde la vida se detuvo mucho”. Lo espantó la falta de árboles y las calles muy anchas, "bordeadas de casas bajas”, generando, el conjunto, “una especie de vacío que nada atenúa”.

Para caracterizar al bahiense no anduvo con vueltas ni metáforas. Aseguró que sólo lo motivaba comprar y vender. “No conoce la caridad, ninguna pasión regional y la tierra que el viento levanta de las calles le oculta las lumbrecillas de las estrellas”. Y algo más: “No ama a Bahía Blanca. Se diría que está de paso; que nadie reposará en ella sus últimos años”.

Un erguido cuello de cisne

Lo sedujo la torre del palacio municipal, levantada “sobre el tumulto urbano como erguido cuello de cisne que se ve desde el mar”, obra terminada aquel año. Aunque el interior del edificio le resultó un fiasco. “Hay un silencio de templo y soledad y quietud en las oficinas muertas, como si sirvieran a un pueblo de vida mediocre”.

Se sorprendió por la cantidad de entidades bancarias —“¡Diez! ¡Qué potencia!"— y mencionó a esos edificios como "los mejores, flamantes, y recios, majestuosos en la conciencia de su importancia”— y por el comercio, con sucursales de las principales casas.

O’Higgins y San Martín se destacaban por sus vidrieras, “rebosantes de cristalería, cafés con sus salones de plata y roble labrado y decenas de comercios. ¿El resto del centro?: "Una sequedad austera de riqueza que quiere parecer pobre, sumidas en un manto de silencio y vida sin ruido”.

“Bahía Blanca es casi triste como un obrero, a pesar de ser clara y del sol que la lava con su prodigalidad".

Mencionó a la plaza Rivadavia como “la única distracción”: “Bahía no tiene paseos, no ha tenido aún tiempo de hacerlos, quizá no tiene tiempo de pasear”, y mencionó al parque de Mayo (inaugurado en 1906) como “un descampado”.

Catedrales grises sobre el mar

Finalmente, Banchs visitó Ingeniero White, el puerto que, dijo, “no es de Bahía Blanca, está desprendido”.

Allí se maravilló con los elevadores de chapa, “dos grandes catedrales grises, imponentes, mirando la inmensidad con los párpados levantados de sus cien ventanas”.

Esa obra alentó su veta de poeta. “Adentro hay una labor silenciosa: un tajo nervioso corta los vientres grávidos de las bolsas y cae sobre las rejillas del subterráneo un vómito dorado de trigo susurrante”.

White le resultó “de lo más original del país, un pueblo de ribera inglesa, con casas de madera y zinc, coloradas, verdes y azules, verdes, azules y coloradas. Un poco Boca y un poco Paseo de Julio, pero más limpio, más quieto, más extranjero”, detalló.

Desde las calles de tierra y barro portuarias avistó la lejana ciudad y la torre municipal, “desvaneciéndose en las primeras sombras”.

Con esa vista cerró su escrito, su impresión de una ciudad "sin espíritu". Así dejó una ciudad a la que jamás volvió a visitar.

Banchs, el hombre de un solo libro

Enrique Banchs publicó La urna, libro de sonetos, en 1911, un año después de su visita a la ciudad. Tenía 23 años. Pese a vivir hasta los 80 —murió el 6 de junio de 1968—, nunca jamás volvió a publicar.

Esa particular actitud sedujo a Jorge Luis Borges. El autor de El Aleph aseguró que los sonetos de Banchs eran “incomparables”, que La urna no era "menos argentino que el Martín Fierro" y colocó a Banchs a la altura de Almafuerte y Leopoldo Lugones.

En 1970 mencionó que si bien Banchs “no modificó el decurso de la literatura argentina”, si no hubiera existido “faltaría una sola cosa, una estrella”.

En su último libro de poemas, Los Conjurados, de 1985, Borges recreó la vida de Banchs a partir de la desdicha de amor que habría sufrido en 1910, cuando, a su entender, “una mujer lo dejó, o lo rechazó o, lo que puede ser más doloroso, no se percató de él”.

El poema se titula "Enrique Banchs",

Un hombre gris. La equívoca fortuna

hizo que una mujer no lo quisiera;

esa historia es la historia de cualquiera

pero de cuantas hay bajo la luna

es la que duele más. Habrá pensado

en quitarse la vida. No sabía

que esa espada, esa hiel, esa agonía,

eran el talismán que le fue dado

para alcanzar la página que vive

más allá de la mano que la escribe

y del alto cristal de catedrales.

Cumplida su labor, fue oscuramente

un hombre que se pierde entre la gente;

nos ha dejado cosas inmortales.