Joaquín Jacob presenta un show a lo grande: “Sólo por vos”

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Tres palabras que intentan reflejar la pasión por la que atraviesa una persona cuando está enamorada: “Sólo por vos”. Ese es el nombre del nuevo espectáculo del cantante y compositor bahiense Joaquín Jacob. Se presentará el próximo viernes, desde las 21.30, en el Teatro Don Bosco.

El valor de las entradas será de 200 pesos (las primeras 15 filas) y luego 150.

Para eso está preparando un repertorio en el que se mezclan los temas propios con versiones bien poderosas de covers como Reik hasta Eros Ramazzotti.

“Conocí el Teatro Don Bosco cuando tenía 6 años. Recién empezaba a cantar y fui a ver a uno de mis primeros ídolos, quien me metió en el mundo de la música: Cacho Castaña. Lo que me llamaba la atención era la batería y todas las luces que habían. Después regresé para ver a Abel Pintos que me invitó a verlo”, aclara Joaquín.

Un grupo de lujo

Para el próximo viernes armó una banda de lujo. Está integrada por Eduardo Caló (batería), Agustín Tonín (piano y sentetizadores), Mariano Kenis (guitarra eléctrica), Ulises Mollo (guitarra eléctrica), Martín Llanos (bajo), Paola Orsi (coros) y Luciano Vaschetti (saxo). Además estarán Camila Guede y Gastón Novomesky, profesores y bailarines de Piso Viejo.

Hablando de canciones

Joaquín Jacob y su banda presentarán el próximo viernes en el Teatro Don Bosco temas propios y también versiones de distintos covers.

“Buscamos temas bien power. Para que la gente se vaya con el recuerdo intenso de un show inolvidable”, aclaró Jacob.

—Contame un poco más acerca del repertorio.

—Hacemos diferentes versiones de temas conocidos como Invierno, de Reik. Tiene todo un pasaje hecho por los chicos de la banda. Además agregamos instrumentos que el tema original no tiene como el saxo o los coros. También le cambiamos un poco la rítmica, lo hicimos más electrónico.

“La llave, de Abel Pintos, me acompaña desde que tengo 7 años. Logramos una versión que está buenísima. También tenemos temas de Maná, Eros Ramazzotti y mucha diversidad”.

—Parece que no sólo vamos a escuchar pop, sino también algo de distorsión.

—Sí, muchísimo de todo eso. Hay mucha variedad en todos los temas. Todos tienen el mismo tinte melódico. Y hay cachengue (risas).

—¿Cuáles son los temas que más te gusta cantar?

—"Sabes", de Reik y el que compuse hace muy poquito: Septiembre.

Facturación propia

—¿Qué me podés contar de “Septiembre”?

—Siempre componía pero hubo un tiempo que estaba re bloqueado. Fue un período de unos seis meses que no podía. El primer tema que saqué fue durante la primavera y le puse ese nombre.

—¿Cómo hacés para componer?

—Generalmente marco el clic en mi home studio, meto un colchón de teclados y empiezo a ver qué le puedo marcar en la guitarra. Generalmente le meto un tiempo muy tranquilo. Después llevo todo a lo que yo le digo “el estudio central”, que es el de mi amigo Ulises. Es un genio grabando. Trabajamos con los programas Pro Tools y Cubase.

Su voz y los desafíos

—¿Qué tema es el que más te ha desafiado técnicamente para encararlo con tu voz?

—Hay un tema que no hago en este show en particular porque generaría un quiebre muy grande dentro del concepto que manejo en el repertorio. Sin embargo, después de muchas horas de ejercicios estudiando con Armando Livani quería ir en busca de un nuevo desafío. Entonces empecé a trabajar un tema de Andrea Boccelli con muchísimos agudos y armónicos. Yo soy tenor, entonces fue bastante interesante encararlo. También fue muy difícil.

—¿Cuál es el que más te desafía de los que integran el repertorio?

—El típico desafío es cantar 16 temas y para hacerlo bien hay que mantener una técnica. Después puedo nombrar a “Con la cara en alto”, de Reik, que la tonalidad es aguda y no sale de ahí. Todos los encares del estribillo empiezan en una nota aguda y continúan subiendo. Me tengo que concentrar y además tengo que transmitir. Es un tema jodido (risas).

—Acabas de subir un video clip de una de tus canciones.

—Sí, estamos muy contentos. Lo hicimos con un amigo (Tomás García) que tiene 18 años y está comenzando, pero resultó un trabajo hermoso, de muchísima calidad. La juventud está haciendo cosas buenísimas. También recibimos mucha ayuda de Eduardo Clair y Laucha Iencenella.

La idea del show

El concierto pasará por distintas emociones y energías.

“Queremos llegar hasta el lugar más recóndito de cada uno y por momentos hacerlo gritar de emoción y saltar de felicidad, emocionando el alma. Pero lo más importante es que el público se sienta parte del show, es por eso que la interacción va a ser constante, creando distintas armonías rítmicas”, sostienen desde las producción del espectáculo.

“Hoy en día sigo estudiando y perfeccionándome para aumentar mi rendimiento constantemente. Mi sueño es ser un artista consagrado y vivir de lo que más me gusta, transportando en mi música emociones e ideas”, aclaró un entusiasmado Joaquín Jacob.