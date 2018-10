Juegos de la Juventud: Linda Machuca obtuvo una medalla de plata en lucha libre

Linda Machuca tuvo una jornada increíble y se adjudicó esta tarde la medalla de plata en la categoría -73 kilogramos de lucha libre, en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

La bonaerense, de 17 años, ganó de forma invicta el Grupo A (triunfó en sus 4 peleas) y accedió así a la final por la presea dorada, donde no pudo ante la cubana Milaimys Marín.

"Me superé a mi misma. Me voy contenta por todo lo que hice, luché hasta el final. No se me dio la de oro, pero hice todo para lograrla", afirmó la joven en declaraciones a TyC Sports.

En la primera ronda, Machuca derrotó sucesivamente a la turca Vahide Gok, a la bielorrusa Kseniya Dzibuk, a la uzbeca Svetlana Oknazarova y a la tunecina Khadija Jlassi, y se ganó la chance de combatir por el oro.

En la final, la argentina se topó con la cubana Marín, quien con mejor porte físico y una técnica superior le ganó en menos de un minuto.

"No sé cuando voy a caer en esto. Me encantó ver a mi familia ahí y gente que no conozco te apoye, es muy lindo y grande", cerró Machuca. (NA y La Nueva.)