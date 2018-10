Abusaba de su hijastra y hasta le ofrecía dinero a cambio de sexo

Un jurado deberá resolver sobre el futuro de un hombre detenido en Punta Alta a principios de 2018, acusado de abusar sexualmente de su hijastra durante casi una década.

En marzo de 2016, la chica le reveló a su psicóloga que desde los 8 años era sometida por la pareja de su madre.

Tras la denuncia, la adolescente declaró que en dos oportunidades su padrastro intentó violarla y que ella logró resistirse.

También dijo que esa persona, que debía cuidarla y protegerla, llegó a ofrecerle pagar su viaje de egresados a cambio de que mantuvieran relaciones sexuales.

Esas son solo algunas de las situaciones reveladas por la joven y que fueron señaladas por la fiscal Marina Lara, a cargo de la UFIJ Nº 14, cuando pidió que se juzgue al sospechoso, de 44 años y a quien no se identifica para preservar a la víctima.

En las últimas horas, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal rechazó una presentación del abogado defensor y confirmó la resolución por la cual el Juez de Garantías Nº 2, Guillermo Mércuri, había elevado a juicio la causa.

Según la doctora Viviana Lozano, abogada de la familia de la chica, al acusado le podría corresponder una pena de hasta 50 años de prisión.

De acuerdo a la acusación, los hechos habrían ocurrido entre 2008 y la fecha en que fueron denunciados, en la casa que ocupaba la víctima, su hermana (hija biológica del procesado), su madre y el imputado.

Los ataques se producían cuando la progenitora de la menor estaba fuera de la vivienda, ya que trabajaba durante gran parte del día en un local comercial de la vecina ciudad.

Habrían comenzado con manoseos y fueron cobrando gravedad con el correr del tiempo.

De la misma forma, habría corrompido el normal desarrollo sexual de la joven exhibiéndole videos con contenido pornográfico, entre otras situaciones.

Se encuentra agregado a la causa el informe de la terapeuta, quien manifiesta que la víctima le dijo que entre los 10 y 12 años tomó conciencia de lo que estaba sucediendo.

Los informes de los psicólogos que entrevistaron a la chica indicaron que su relato era coherente y no tenía indicios de fabulación.

También le explicó que se dio cuenta de que “eso no estaba bien” a partir de charlas que les brindaron en la escuela a la que asistía.

Comentó, por ejemplo, haber despertado algunos días y advertir que el acusado estaba junto a su cama y la tocaba.

La chica declaró que era amenazada por el hombre para no contar lo que sucedía.

El detenido le decía que si lo delataba, su hermana se iba a quedar sin padre por su culpa, y que su madre no le iba a creer.

“Me decía que yo no era su hija y que por eso podía hacerme lo que él quisiera”, describió en un pasaje de su testimonio.

Del mismo modo, relató los dos episodios en que el sospechoso intentó mantener relaciones sexuales con ella y la forma en que forcejeó para lograr escapar.

Su versión

Al declarar en la fiscalía, el acusado negó los cargos y brindó un detalle de las actividades que realizaba la chica, poniendo de relieve “la inexistencia del espacio de intimidad en el que los abusos habrían tenido lugar”.

Agregó que cuando ambos finalizaban sus tareas diarias iban a buscar a la madre a su trabajo. “Yo no sé en qué momento podía hacerle daño a la nena, si yo no estaba nunca en la casa”, expresó. Sostuvo también que trabajaba de mañana y que durante la tarde hacía horas extras.

Al momento de elevar la causa a debate, el juez de Garantías, Guillermo Mércuri, entendió que la coartada expuesta por el acusado “no resultó suficiente para derrocar la hipótesis fiscal”.

El detenido está imputado de “abuso sexual gravemente ultrajante reiterado agravado, promoción de la corrupción de menores agravada y tentativa de abuso sexual con acceso carnal agravado”.