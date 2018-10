"Con la salud no se jode", el mensaje de un integrante del dúo Los Mosquitos contra IOMA

Gerardo Gutiérrez, integrante del dúo Los Mosquitos, contó en las últimas horas que logró que IOMA le cubra un tratamiento por una enfermedad que le come los glóbulos rojos.

Gutiérrez publicó un video en Facebook donde les agradeció a todos los que lo ayudaron a conseguirlo.

“IOMA me siguió diciendo que no pero presentamos un recurso de amparo y un juez le ordenó que me entregue los medicamentos y lo tengo en la heladera”, detalló en la grabación.

A Gutiérrez (55 años) le descubrieron en 2012 un anticuerpo autoinmune que me come glóbulos rojos.

Por último hizo un pedido: “Viralicen este video para hacerles entender que con la salud no se jode”, cerró.