Contó que su vecino le pegó y lo amenazó de muerte "por gay"

Un hombre denunció que un vecino que hace meses lo había amenazado de muerte lo golpeó hasta tirarlo al piso "por ser gay".

Se trata de Fernando Albornoz, quien vive en un edificio del Barrio Norte (Buenos Aires) y asegura que la Justicia no atiende su caso.

Según contó, cuando se presentó en la comisaría un policía le preguntó: "¿Pero vos sos marica?". Además, dijo que el agresor tiene otras 24 acusaciones por acoso sexual a mujeres.

"Tengo pánico todo el tiempo de entrar y salir de mi propia casa. Una cosa es que me agredan en la calle, pero me lo cruzo todos los días. Cuando me amenazó de muerte me compré un gas pimienta por prevención. El miércoles me tiró al piso y me dijo que me lo había advertido, que no quería putos y maricas en el edificio", relató.

Atacado nuevamente por put#.

Mi vecino Matías Álvarez quien me amenazara de muerte en Abril por "No permitir que put#s vivan en su edificio" y que fue denunciado penalmente por ello hoy consumó parte de sus promesas y me dejó como ven. El poder judicial? Bien, Gracias... pic.twitter.com/ODxfRG7zWm — Fernando Albornoz #WithYou 🦋 (@AlbornozFerOk) 10 de octubre de 2018

La primera agresión fue luego de una marcha por la legalización del aborto, cuando Fernando llegó a su casa con brillos en la cara. "Por eso me agarró en el ascensor", recordó.

Y en el último episodio no tuvo reacción: "No tuve tiempo de decir nada porque no lo llegué a razonar, no entendía si era un chorro. Me empezó a pegar y me fui corriendo para tomar el subte al trabajo".

En diálogo con C5N, Albornoz manifestó que el jueves el Juzgado N°49 le avisó que ya tenía un botón antipánico disponible en la comisaría. Sin embargo, cuando fue a buscarlo lo hicieron esperar una hora y media hora y no se lo entregaron porque "no habían sido notificados". (TN y La Nueva.)