Inundación y muerte en Mallorca: el tenista Nadal ayuda con tareas de limpieza

El tío y exentrenador del tenista español Rafael Nadal, llamado Toni, aseguró que su sobrino tiene puesta la cabeza en "ayudar" y "no salir en la prensa" tras las inundaciones que causaron al menos 12 muertes en Mallorca.

Rafa ayuda con los trabajos de limpieza y también recoge los escombros que quedaron.

"Él se siente solidario con la gente que lo pasa mal. Sus amigos decidieron ir a ayudar y él también. Creo que es una muy buena obra. En el ánimo de Rafael está ayudar, no salir en la prensa", indicó Toni Nadal.

Sobre las críticas que recibió su sobrino de quienes creen que se trata de una "campaña de marketing", Toni dijo que "siempre hay gente dispuesta a criticar" incluso en estas situaciones.

"Les diría que se miren a ellos, a ver lo bien que se portan en la vida", indicó.

Y luego añadió: "Me parece increíble que se critique por ayudar. A mí se me pasó una orden para que no se dijese nada a los medios", cerró. (El Mundo y La Nueva.)