Jorge Bonacorsi: “Liderar desde el trabajo, no desde el verso”

Con fuertes críticas a la clase política, Jorge Bonacorsi, presidente de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca, valoró la unión que realizó el sector empresarial para la creación de la UIPA.

“La solución de los problemas del país saldrá de la unión de las instituciones privadas y y no de la clase política. Nadie está dispuesto a matar al monstruo que es el Estado y que nos está llevando puesto a todos. No es casualidad que Argentina sea uno de los países con mayor presión impositiva del mundo”.

Y añadió: “Nosotros esperamos inversiones. El inversor es un tipo que pone plata para ganar más. ¿Dónde la va a poner si en Arabia, por ejemplo, paga el 15 por ciento de impuestos y aquí el 70%? Yo no soy economista, pero me doy cuenta dónde va a invertir. Entonces, si los privados no se unen para hacer algo, el Estado mantendrá su postura de supervivencia, porque en realidad está en una situación cómoda, en la que todos ponen para mantenerlo”.

“Escuché algo que dijo un economista que es muy interesante: todos los gobiernos en la Argentina terminan siendo socialistas. Porque le hacen creer a la gente que todo lo puede dar el Estado. Y no es así. Entonces, si no bajamos la imposición, no le damos herramientas a quienes quieren invertir y no cuidamos a los de adentro, ésto no va a avanzar nunca. Por eso son muy importantes estas uniones. Que son las que marcan el camino”.

A su vez, señaló que es momento que Bahía Blanca adopte el rol de liderazgo que históricamente ostenta y aún no ejerció.

“Bahía siempre estuvo en una posición estratégica. Desde la década del 60 se dice que Bahía es puerta y puerto del sur argentino. ¿Alguna vez lo fue? Creo que estamos ante una oportunidad magnífica, pero hay que ponerse al frente de una vez por todas. La UIPA creo que va en ese sentido. En liderar el presente desde el trabajo, y no desde el verso”.