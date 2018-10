Tevez contó una anécdota con Bianchi en un baño antes de su debut en Boca

El futbolista Carlos Tevez contó una anécdota con el entrenador Carlos Bianchi antes de debutar en Boca.

Pasó en el baño del estadio Mario Alberto Kempes, minutos antes de jugar ante Talleres y hacer su presentación en Primera.

—No sé si muchos lo saben, el día que debuté jugamos en Córdoba, en el Kempes. Carlos (Bianchi) no había dado el equipo, llegamos a la cancha, bajamos del micro y lo primero que hago es ir al baño. Estando parado, Carlos (Bianchi) se me pone al lado —comenzó contando en ESPN.

—Yo hacía así (miraba de reojo) y lo veía a Carlos. Y viste que a uno se le va la mirada a veces. Y yo decía "no mirés, no mirés" —siguió, entre risas—. En ese entonces Carlos me dice: "Mirá que vas a jugar vos eh". Ahí, hice la [garrotera] del Chavo.

Tevez debutó el 21 de octubre de 2001 con 17 años. Fue en condición de visitante, por la décima fecha del torneo Apertura. (Infobae y La Nueva.)