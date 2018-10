Un médico "operó" a un oso de peluche a pedido de su paciente de 8 años

Un neurocirujano canadiense “operó" a un oso de peluche luego de que su paciente de 8 años se lo pidiera.

Jackson McKie hizo el pedido antes de ser intervenido, producto de una hidrocefalia: necesitaba una válvula en el cerebro que regule el líquido cefalorraquídeo.

El nene le preguntó al doctor si también podía operar a su osito "Pequeño". Sorprendido, el médico respondió que sí.

En su cuenta de Twittter, el Dr. Daniel McNeely compartió imágenes de su particular paciente, acostado en una mesa, con una mascarilla de oxígeno.

“Un paciente me pidió si también podía arreglar a su osito de peluche justo antes de hacerlo dormir... ¿cómo podía negarme?”, escribió el especialista.

Patient asks if I can also fix teddy bear just before being put off to sleep... how could I say no? pic.twitter.com/WOKFc5zr91