Presupesto: Cambiemos aceptó eliminar el recorte al plus patagónico para asignaciones y jubilaciones

El oficialismo aceptó hoy eliminar del proyecto de Presupuesto 2019 el recorte en el plus que cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares en la Patagonia por zona desfavorable.

Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto se levantaron varias voces contra esa rebaja del 20% en el caso de jubilaciones y pensiones, y del 10% para asignaciones.

El diputado del Frente para la Victoria Axel Kicillof hizo un llamado a la reflexión a los legisladores oficialistas de procedencia patagónica. "¿No hay en el oficialismo diputados, senadores patagónicos? ¿Quién puede aprobar esto?", preguntó el exministro de Economía de Cristina Kirchner.

La santacruceña Roxana Reyes (UCR) planteó que el recorte del diferencial por zona desfavorable "resulta muy perjudicial para los vecinos de todas las provincias del extremo austral, sobre todo porque hay condiciones climáticas adversas y porque estas provincias tienen un sentido estratégico".

Pidió "categóricamente que sea contemplado la no reducción del diferencial por zona", y dijo que en todo caso la discusión tiene que darse para eliminar situaciones distorsivas: "No puede ser que gente que no viva esté cobrando este diferencial por zona".

El presidente de la comisión, Luciano Laspina, zanjó la discusión con la aceptación de la modificación propuesta, dando marcha atrás con el recorte.

"Aceptamos las modificaciones del oficialismo y la oposición de eliminar estos artículos, porque no es el contexto", argumentó, no sin antes ratificar que existen situaciones de privilegio vinculadas a los diferenciales por zona desfavorable que son necesarias corregir.

Ejemplificó con "el caso de la expresidenta (Cristina Kirchner), que tiene dos jubilaciones, cobra el plus patagónico y además vive acá en Recoleta". (NA)