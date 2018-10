Scaloni ya tiene el equipo para el amistoso ante Irak

La Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni tiene todo confirmado para el primero de los amistosos de la fecha FIFA de octubre, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará mañana a Irak desde las 14.45 en Arabia Saudita, con equipo ratificado por el propio entrenador en la conferencia de prensa.

Luego de las primeras pruebas realizadas en el entrenamiento de ayer -el primero en campo con 25 de los 27 convocados-, el entrenador confirmó hoy la formación del partido de mañana, que tendrá a Sergio Romero; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Marcos Acuña; Franco Vázquez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul; Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Maximiliano Meza.

De esta manera, se puede empezar a sacar conclusiones para el amistoso del próximo martes ante Brasil, que seguramente tendrá a jugadores como Otamendi, Tagliafico, Lo Celso e Icardi entre los titulares, más algunos que podrían repetir del partido ante Irak, como Chiquito Romero y Dybala.

"Tenemos que ganar y dejar una buena imagen", afirmó el técnico interino albiceleste.

Además, pidió no pensar en el choque del martes con Brasil y destacó que “primer hay que afrontar este partido”.

“Está de más decir que es especial. Es el eterno rival, pero ya habrá tiempo. No me gustaría llegar con un mal sabor de boca”, señaló Scaloni.



Respecto de a la chance de armar alineaciones diferentes, el entrenador fue contundente.

“Los que juegan mañana son los que mejor están, pero no significa que no puedan repetir. Si me dan buenas señales seguramente vuelvan a estar. Lo importante es que se sientan respaldados”, deslizó.