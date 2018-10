Adictos, brotes y depresión: lo que dejó un informe de La Nueva. en el Día Mundial de la Salud Mental

Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, con el objetivo de generar conciencia sobre los problemas relacionados con la salud mental y movilizar esfuerzos para ayudar a mejorarla.

Hace dos años, La Nueva. publicó un informe sobre la salud mental en Bahía Blanca: 10 notas mostraron cómo se trata a los pacientes psiquiátricos en nuestra ciudad.

A continuación, un resumen de lo que fue el informe en 9 puntos:

1) Adictos: no tienen lugar

Foto: Archivo La Nueva.

Miriam Larrea, que trabaja en Defensoría, cuestionó que en Bahía no haya internación para adictos y contó que ha recibido chicos llorando y pidiendo por favor que los internen.

¿Qué sucede? "Te sostengo en la crisis 48 horas, te saco la droga, te meto una pastilla y [el paciente] sale a la calle y continúa la adicción", explicó.

2) Brotes: se dan más en primavera

Foto: imgrum.net

"La gente se brota más en primavera. Todos los años se angustian cuando llega esta época", dijo Félix Gayubo, un psiquiatra con 51 años de experiencia.

Hugo Kern —jefe de la Unidad de Salud Mental y Adicciones del Hospital Municipal— coincidió en que esta "es la estación de la cosecha, les agarra el apuro de lo que se vinieron aguantando".

3) Chicos: sin atención por guardia

Foto: abc.es

Contamos la historia de un nene de Bahía que tiene 8 años, sufre brotes psicóticos a diario y no tiene guardia que lo reciba. Y este es solo un caso.

Hay clínicas privadas que trabajan con obra social y hay psiquiatras que atienden con turno en los hospitales. Pero cuando hay una emergencia, no hay lugar para los chicos.

4) En el Penna se busca integración

Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

En el Penna, algunos pacientes psiquiátricos caminan por los pasillos y muchos están en la guardia general, con gente que tiene otras problemáticas.

Algunas personas se quejaron por esta situación: en algunos casos, por miedo. Los profesionales del hospital, por su parte, hablaron de estigma y prejuicio.

"Yo me siento más segura en la sala de Salud Mental que caminando por la calle", señaló Marcela Marini, una de las jefas de Internación.

5) Hay máxima seguridad en una clínica

Foto: Clínica Bahiense

En la Clínica Privada Bahiense hay una sala de máxima seguridad para los momentos agudos del paciente, es decir, cuando significa un riesgo para sí y para terceros.

Máximo Sánchez contó que la contención es difícil y le "meten" gente hasta que la medicación le hace efecto.

6) No todos son peligrosos

Foto: Globb Security

Solo 7 personas con padecimiento mental están condenadas por algún delito: una se encuentra en nuestra ciudad y las otras 6 en La Plata.

"Ese es un prejuicio: la peligrosidad. Con la Ley se habla de riesgo, pero no tiene nada que ver con que vengan y me maten. La inseguridad hoy no pasa por la locura. Uno tiene que desarmar un poquito ese discurso", dijo Marcela Arzuaga, jefa del Hospital de Día del Penna.

7) Pico de depresión y suicidio

Foto: Archivo La Nueva.

La depresión es el trastorno más atendido en Bahía, de acuerdo a los profesionales consultados por La Nueva.

Y también hay un alto índice de suicidios: el psiquiatra Félix Gayubo contó cómo trata en terapia a un paciente que quiere quitarse la vida.

8) Querían llevarlos a una isla

Foto: El Cronista

Hugo Kern, que trabaja en el Hospital Municipal, contó que décadas atrás surgió una polémica idea en Bahía: juntar a todos los enfermos psiquiátricos y dejarlos en una isla.

La idea no prosperó y hoy —años después la promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental— se habla de desmanicomialización y del paciente psiquiátrico como un sujeto de derecho.

9) Todos podemos pasar por eso

Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

Puede haber factores desencadenantes de un trastorno psiquiátrico o no.

"Entendí que la línea que separa lo que se supone que es locura de lo que no, es muy finita", dijo un tallerista del Hospital de Día.

En tanto, una de las jefas de Internación del Penna consideró que "es difícil que la sociedad se adapte y acepte que cualquiera está expuesto a ingresar con una problemática mental. Pareciera que a nadie le toca. Pero en algún momento de la vida a cualquiera le toca...".

