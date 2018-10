Desalojaron una toma de terrenos y los ocupantes denunciaron que la policía lo hizo con violencia

La policía desalojó esta mañana "con violencia" una toma de terrenos que hicieron varias familias en el sector de avenida General Arias y 18 de julio, según denunciaron 2 vecinas.

“Estamos pidiendo un terreno, y no gratis. Les fuimos a plantear al abogado [Gustavo] Avellaneda y a [Ignacio] Caspe (funcionarios municipales) y ellos nos dijeron que no iba a haber planes de vivienda hasta dentro de 3 o 4 años”, explicó Luciana en diálogo con LU2.

“No se iba a desalojar hasta que no hubiera un planeamiento con gente de Desarrollo Social, no pensamos que iban a desalojar con la policía”, agregó la vecina.

Y explicó: “No todas las familias están viviendo ahí, simplemente se habían marcado [los terrenos] con palitos, pero a Caspe y el abogado Avellaneda les da vergüenza eso, los palitos”.

En imágenes que se difundieron y viralizaron en las redes sociales se puede ver a varias personas heridas. Fuentes oficiales indicaron que tuvieron que utilizar balas de goma porque los recibieron con piedrazos. En ese contexto, una persona terminó detenida.

La vecina también denunció que para ese sector "hubo un sorteo a dedo" ya que "las tierras de avenida Arias nunca fueron sorteadas".

Al respecto, otra vecina, Evelyn, contó que les pidieron una lista de vecinos del barrio "tipo racismo".

“No tenía que haber chilenos, uruguayos, paraguayos, bolivianos, policías ni gente sin trabajo, porque si se le daba una tierra a alguien sin trabajo era motivo para que después pida materiales”, expresó.

Esto último fue descartado por el secretario de Gobierno Fernando Compagnoni quien aseguró que los requisitos son los mismos para todos.

"A dedo no se hace absolutamente nada", sostuvo en diálogo con La Nueva..

Y sobre la presunta xenofobia, ejemplificó: "No le pregunto la nacionalidad a un vendedor ambulante, no le pregunto si es vendedor ambulante, le pregunto si tiene permiso o no, sin importar la nacionalidad. Me importa que cumpla con el trámite correspondiente: que haya venido al Municipio, que se haya registrado, esté censado, haya intervenido Políticas Sociales y demás. Lo último que importa es dónde nació".

El desalojo

Compagnoni dijo que los desalojados "pidieron sacar las chapas, porque lo van a usar y nosotros dejamos que lo hagan. Cuando estaban terminando y varios se habían ido es que apareció un grupo y se generó [el conflicto], cuando ya había terminado todo".

Situación compleja

Evelyn explicó que “la situación es compleja” porque hay “familias en situación de calle”.

“Por ejemplo, hay una familia que no tiene luz, agua ni gas y le cortaron los impuestos por no poder pagar. La gente está desesperada y hay mucha necesitad. La verdad no nos toman en cuenta”, concluyó. (La Nueva. y LU2)