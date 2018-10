Video: el llanto de Mercedes Ninci por los aumentos del gobierno

La periodista Mercedes Ninci lloró en vivo a causa de los aumentos, entre ellos, el del gas.

"Me angustia mucho todo esto", dijo la panelista de Todas las tardes, el ciclo que sale por El Nueve.

Durante el programa, debatieron sobre los aumentos y Ninci no pudo evitar la angustia: "No es que lo veo en la calle, es lo que siento. Me pasa a mí y a todos los que no somos ricos".

Además, le hizo un pedido al gobierno de Mauricio Macri: "Yo lo voté porque no quería al ladrón de Scioli".

"No podemos más, no nos alcanza la plata, no es que no queremos pagar", enfatizó.

A pesar de tener tres trabajos, Ninci aseguró que no llega a fin de mes.

"Piensen en la gente, estamos sufriendo", concluyó la periodista.