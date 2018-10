Crisis en la CGT: no descartan nuevas renuncias, tras el alejamiento de Schmid

El titular del sindicato de Canillitas Omar Plaini consideró hoy que el alejamiento de Juan Carlos Schmid del triunvirato que conduce la CGT evidencia la profundización de una crisis y no descartó nuevas renuncias.

"Creo que sí (habrá más renuncias), porque siempre por cuestiones de vínculos, de organizaciones que vienen trabajando juntas hace muchos años, y porque Schmid encabezaba una expresión de lo que era el sector que se denomina el moyanismo", manifestó Plaini.

El líder de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid, abandonó ayer la conducción de la CGT, alejamiento que fuera confirmado por uno de los triunviros de la central gremial Héctor Daer.

La renuncia de Schmid se produjo de manera imprevista y dejó a la CGT sin triunvirato, dado que en la conducción quedarán solo Daer y Carlos Acuña. "Esto es una debilidad dentro de la CGT porque el consejo directivo y el triunvirato no fue lo más afortunado, a solo dos años de la conformación del mismo ya hay cuatro renuncias", indicó Plaini en declaraciones a radio AM530.

"Hay una serie de gremios que no estamos concurriendo con lo cual esto indica que hay una crisis que habrá que resolver de alguna manera. Ser tozudo en la continuidad no se si será lo mejor, no creo que lo sea", agregó.

Plaini recordó que Schmid había estado la semana pasada con problemas de salud, pero también que ya había manifestado alguna que otra disidencias desde hace tiempo.

Asimismo destacó que en diciembre del año pasado cuando la CGT convocó a un paro, por el tratamiento en Diputados de la Reforma Previsional y el análisis de la Reforma Laboral, la mayoría de las organizaciones no acató la medida.

Esto llevó a considerar que "se había roto la orgánica" por lo que se convocó a un Comité Central Confederal y a un Congreso para renovar autoridades pero luego del paro del 25 de septiembre "eso quedó prácticamente en la nada".

"La mesa chica creyó que esa crisis que había habido en diciembre había quedado subsanada con la medida contundente que fue el paro del 25 pero queda claro después de esta renuncia que nunca quedó resuelto ese tema", expresó Plaini. (NA)