Por un lugar en el organismo que elige a los jueces

Unos 140.000 abogados del interior del país estarán habilitados para votar por su representante en el organismo encargado de seleccionar o remover a los jueces federales, el Consejo de la Magistratura nacional (CM), en las elecciones que se llevarán a cabo este viernes.

En un acto no exento de polémicas, dada la fusión de una de las listas, los letrados del interior del país podrán elegir al colega que ocupará uno de los dos sillones que tienen los abogados con matrícula federal en el Consejo -el otro tiene residencia real en la Capital Federal- entre los cuales se encuentra el abogado tucumano Antonio Daniel Bustamante, actual vicepresidente segundo de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), quien es acompañado por el letrado de San Nicolás José Luis Lasalle.

“Yo invito al abogado de Bahía Blanca a que el cinco nos acompañe con su voto, eligiendo a verdaderos abogados y no a políticos disfrazados de abogados”, señaló Bustamante a este diario.

El letrado se comprometió a exigir cambios inmediatos en el Consejo, ya que los abogados, merced a modificaciones perpetradas allá por el año 2006, cuando el fallecido Néstor Kirchner presidía nuestro país, no pueden participar en una comisión clave: la de selección de magistrados.

“Con el doctor Lasalle, de resultar electos, lo primero que vamos a pedir es que se nos permita participar en esta comisión".

"No hay motivo alguno para que se nos excluya, por lo cual, exigiremos que se nos devuelva nuestro lugar, porque de esa forma, vamos a darle verdadera transparencia a la designación de jueces federales”, prometió Bustamente.

En la actualidad, el Consejo de la Magistratura está compuesto por trece miembros: tres son jueces del Poder Judicial de la Nación, seis son legisladores de ambas Cámaras, uno es representante del Poder Ejecutivo y uno del ámbito académico.

Los dos miembros restantes son los abogados con matrícula federal.

De acuerdo con la normativa vigente, uno de ellos debe tener residencia real en cualquier punto del interior del país.

"Pese a que se trata de una representación sumamente mezquina la que tenemos los abogados en el Consejo, de acceder a un lugar, nos comprometemos a ejercerla de la mejor manera, haciendo valer el derecho a veto para contrarrestar la excesiva representación de la política en el organismo", se quejó.

Bustamante fue consejero Suplente y Asesor del Consejo de la Magistratura de la Nación entre 1998 y 2006.