Olimpo: “Me fracturé la mano y no me di cuenta”, manifestó Bruno Díaz

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Sorpresa. Fue la que se llevó el cuerpo técnico de Olimpo cuando hoy a la mañana, antes de iniciar la primera práctica de la semana, el volante Bruno Díaz llegó al estadio Roberto Carminatti con yeso en su brazo izquierdo.

¿Qué pasó? El 5 aurinegro, el “Pac-Man” del mediocampo, terminó el cotejo con Brown de Puerto Madryn con una fractura en su mano izquierda, más precisamente en el tercer y cuarto hueso metacarpiano.

“Me fracturé durante el partido y no me di cuenta. Sí recuerdo la jugada, en el primer tiempo, cuando fui a cortar una pared de dos jugadores rivales y apoyé la mano en el cuerpo de Jorge Velázquez, a quien traté de frenar para que no se mande al ataque. En ese preciso momento la muñeca se me dobló para atrás y sentí un pequeño ruido, al que no le di importancia”, contó el rubio de Villa Iris.

¿Qué pasó después?

“Fueron pasando los minutos y el dolor se fue incrementando. En el descanso me puse un poco de hielo, pero no me quise vendar ni nada. Entré a jugar el complemento y no escatimé nada, pero cuando me enfrié, después de la ducha, parecía que me estaban cortando la mano con una sierra”, agregó “Batman”.

“A la noche, el dolor no me dejó dormir, pero la bronca pasaba por otro lado, por pensar en que me quebré por una pavada, por un accidente menor, por apoyar mal el brazo. Tengo una amargura más grande que mi casa. No me puede pasar justo ahora, que venía con continuidad y me estaba adaptando al equipo y a la categoría”, describió Bruno, a quien le colocaron un yeso hasta el codo por 21 días.

“Fue una risa cuando llegué al vestuario y me vieron con el brazo inmovilizado. Nadie pensaba que iba a ser para tanto, pero fue. Hablé con Darío (Bonjour), quien me pidió que siga las instrucciones médicas al pie de la letra”.

Justo en 21 días, Olimpo volverá a ver acción en la B Nacional, cuando visite a Atlético Rafaela por la fecha 7.

Es que en la 6, el de Bahía tendrá libre, y el fin de semana del 13 y 14 de este mes no habrá actividad debido a la fecha FIFA.

La pregunta es: ¿llegará Bruno para ese encuentro?