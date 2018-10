Gay y las Elecciones 2019: "No debería verse como una cuestión de vida o muerte"

El intendente Héctor Gay se refirió esta tarde a las elecciones del año próximo, dijo que "no debería verse como una cuestión de vida o muerte" y aseguró que quienes están en la gestión deben trabajar "para las necesidades concretas de la gente".

"Parece que cada elección es una batalla, y en definitiva debe ser un hito en un largo camino de continuidad democrática, y no debería verse como una cuestión de vida o muerte", explicó el jefe comunal, al tiempo que agregó: "Tenemos que trabajar los que estamos en gestión para las necesidades concretas de la gente y salir de ese microclima [electoral]".

En diálogo con el programa Te damos flan de LU2, Gay hizo hincapié en la situación de Bahía en comparación a la del resto del país, en base a los últimos datos del INDEC que afirman que en la ciudad bajó casi un punto la desocupación.

"Hoy la situación en Bahía está mejor que la media nacional por varias razones. Hay obras importantes concretándose, porque hay proyectos de erradicación interesantes. Hay elementos para decir que tenemos que estar mejor, pero estamos por encima del promedio nacional. Tenemos menos desocupación y no tuvimos grandes cuestiones de desocupación en este tiempo, aunque si hay mucha gente que le cuesta conseguir trabajo", dijo.

Gay contó que en la última reunión que tuvo con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal le confesó que no va a perder "media hora de una reunión" para pensar en las elecciones del año que viene, ya que "hay muchos temas a los cuales abocarse".

Semipeatonal

El intendente habló sobre la habilitación de la semipeatonal de Alsina y afirmó que se trata de "responder a un pedido de mucho tiempo en cuanto a tratar de intervenir un poco más en el centro", aunque disparó que Carcereny Construcciones, la empresa contratada, "no estuvo a la altura".

"Tienen razón los comerciantes cuando se quejan porque [la obra] demoró más de lo previsto, y esto se debe a que la empresa que construyó no estuvo a la altura de las circunstancias. Ganó la licitación en buena ley, pero después no estuvo a la altura, aunque también es cierto, y los comerciantes deben reconocer, que mientras los comerciantes de O'Higgins pagaron el 50 % de la obra en su momento, estos no van a pagar nada", concluyó.

El plazo original de la obra establecía su terminación para fines de mayo, sin embargo, distintos inconvenientes dilataron ese plazo: conflictos gremiales de la contratista, días de lluvia y la intervención de la empresa EDES para concretar el corrimiento de algunas líneas de media tensión.