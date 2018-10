Un debate que no fue. La sesión, sin ediles opositores

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

En plena sesión, cuando había aún mucho por discutir y acordar, se pidió en el Concejo Deliberante un cuarto intermedio, del cual no se volvió más y, por consiguiente, se debió suspender la reunión hasta el segundo jueves de este mes, tal como se acordó en el inicio del periodo legislativo.

Las bancas de la oposición quedaron vacías, a excepción del edil Pablo Pujol (Gen), mientras que sólo regresaron al recinto los oficialistas.

Esta situación tuvo luego su argumentación, con diferentes posturas, tanto del arco opositor, como del bloque de Cambiemos.

Por caso, Néstor Martínez (oficialista en representación de los radicales) dijo a La Nueva. que "cuando se empezó a tratar el tema de los mayores contribuyentes, se detectó que (de dos vecinos) uno de ellos tenía deuda con el municipio y por ende el Ejecutivo lo sacó de esa lista, ya que no cumplía con los requisitos mínimos".

"La oposición insistió para que tengamos un gesto político y agreguemos a esa persona a la lista de mayores contribuyentes y nosotros dijimos que no porque la Ley Orgánica de las Municipales es clara y expresa que al momento de anotarse no debe tener deuda y si es así hay que excluirlo".

"Al sacar a ese contribuyente, el municipio nombró a otro de oficio y la lista quedó conformada de acuerdo a la ley. Luego ese mismo vecino envió una nota aclarando que había regularizado su situación y el Ejecutivo volvió a responder que al momento de la inscripción tenía deuda y que la lista ya había sido elevada al Concejo Deliberante, con otros integrantes, y no podía volver atrás con esa decisión".

"De todos modos, la oposición lo presentó como tema en la sesión y estábamos en plena discusión dentro de un paso administrativo muy importante. Debía adoptarse una determinación y se pidió un cuarto intermedio para intentar solucionar el tema con los presidentes de bloques".

"Se discutió durante dos horas y media, y cuando se finalizó con esa reunión, los integrantes de los bloques opositores abandonaron el recinto. Realmente nos quedó la sensación de que si no pueden 'meter' por la fuerza lo que ellos pretenden, se van y nos dejan sin la posibilidad de tratar otros temas importantes como la Mesa Productiva, una obra de la Escuela Nº 4", dijo Martínez.

En tanto el edil Sadi Gelós (IVR) indicó que "lamentablemente no se pudieron tratar expedientes que tienen que ver con las problemáticas de los vecinos. Hoy, el arco opositor es el único que presenta expedientes con inconvenientes y sugerencias de los frentistas, mientras que el oficialismo no hace lo mismo".

"Cuando se generó el cuarto intermedio, muy largo, fue porque no se permitió la incorporación de la concejal mandato cumplido Juliana Tomassini al listado de mayores contribuyentes ni tampoco hacer el cambio por otra vecina que represente espacios políticos diferentes al oficialismo.

"Estuvo claro que el bloque oficial quería que fuera puesta de oficio una persona fijada por el intendente comunal (Mariano Uset) y desde el arco opositor estamos observando que se aproximan fuertes aumentos en las tasas de servicios urbanos en el distrito de Coronel Rosales y es por eso que necesitamos de los vecinos y de todos los opositores para frenar otro golpe al bolsillo", dijo Gelós.

Hacia Medina.

Martínez descargó responsabilidades hacia Bien Común.

Mirada. El edil oficialista que representa a los radicales en Cambiemos disparó directamente hacia el concejal Daniel Medina, quien junto a Liliana García, conforma el bloque Bien Común.

Crítica. Néstor Martínez sostuvo que "nos quedamos sorprendidos y con un sabor amargo. Minutos antes de pedir el cuarto intermedio, el concejal Medina nos decía que el bloque de Cambiemos tenía que conseguir las cosas haciendo política. Y la verdad que no lo entiendo, porque después se levantó y se fue. Deja mucho que desear un hombre que dice que hace política hace tiempo. Que haga estas cosas me llama mucho la atención y hasta me da tristeza porque hay gente que lo votó y espera que al menos se sienta a debatir y a trabajar. Hay gente con muchos años en el CD. No se sabe cómo entienden la política y la democracia. Hay algo que no está funcionando bien".