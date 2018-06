¿Es posible recuperar el erotismo en la pareja luego de que uno haya adquirido alguna discapacidad?

Sí, es posible recuperar el erotismo y la sexualidad en algunas parejas y digo en algunas parejas porque no todos los casos son iguales luego de que uno de los dos integrantes haya adquirido algún tipo de discapacidad a causa de una lesión o enfermedad.

Para abordar este tema tan complejo y aún tabú, tendremos que quitarnos los prejuicios y las barreras sociales establecidas que han invisibilizado el tema de la sexualidad y discapacidad. La buena noticia es que en la actualidad las cosas están mejorando al respecto, si bien queda mucho por hacer.

Cuando hablamos de diversidad funcional o discapacidad es muy importante tener en cuenta las diferencias y peculiaridades de cada una de ellas, porque no todas son iguales, no es lo mismo hablar de discapacidad intelectual, física, sensorial, mixta, congénita o adquirida.

En el caso de la diversidad funcional adquirida y cuando se trata de una persona que está en pareja, solemos preguntarnos qué pasa con la vida erótica y sexual de esta pareja. ¿Es posible recuperar el erotismo luego de una lesión o discapacidad adquirida por alguna enfermedad? Como te dije antes, sí es posible, según sea el caso. Porque no todas las enfermedades o lesiones son iguales, al igual que las personas.

La sociedad y la cultura nos han impuesto un ideal de belleza con el que no siempre vamos a coincidir, sabemos que somos diferentes, pero ¿qué pasa si no encajamos del todo con ese modelo? Las dificultades que podrían presentarse para aceptar nuestro cuerpo, cuando por alguna razón ha sido transformado a causa de alguna enfermedad, pueden muy grandes. Esto no solo impactará notablemente en la persona afectada, sino en la relación de pareja, porque no solo el cuerpo ha cambiado sino todo lo que hasta el momento esa persona había construido junto con la persona amada.

Recuperar la intimidad y el erotismo será un trabajo que ambos deberán realizar, acompañándose mutuamente en esta etapa de redescubrimiento. La importancia y la necesidad de reaprendizaje y la aceptación de los cambios ocurridos luego de la enfermedad o lesión pueden posibilitar la exploración y el descubrimiento de nuevos gustos o prácticas sexuales que favorecen la vinculación emocional con la pareja. Podrán crear juntos nuevos hábitos y esquemas comportamentales que ayuden a recuperar el erotismo y la sexualidad de la pareja.

Son muy importantes las caricias, los besos, los abrazos, los juegos eróticos, las charlas íntimas y las complicidades entre los miembros de la pareja, ya que no solo mejorará la calidad de vida de la persona con discapacidad, sino que mejorará su autoestima, la relación con su cuerpo, incluso podrá ser de gran valor para la recuperación de algunas de las destrezas perdidas, así como el aprovechamiento de las capacidades preservadas.

Este cuerpo que ha cambiado y que puede ser redescubierto, es un cuerpo que adecuadamente estimulado y erotizado dará una respuesta sexual, tal vez diferente, pero la dará aún cuando a veces alcanzar el orgasmo puede que no sea la prioridad. Hay prácticas sexuales tan válidas como el coito, ya que para algunas personas con discapacidad la sexualidad no está representada solo por los genitales. Según Carlos de la Cruz, vicepresidente de la Asociación Sexualidad y Discapacidad de España, tenemos que dejar de confundir sexualidad con relaciones sexuales y relaciones sexuales con coito.

Te recuerdo como dije anteriormente, es muy importante tener en cuenta las diferencias y peculiaridades de las distintas discapacidades y también te recuerdo que nada puede limitar el desarrollo de una vida sexual placentera, si logramos cambiar la mirada y hablamos entre todos sin tabúes.