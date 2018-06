Hidrovía Córdoba-Bahía Blanca: en tres meses se conocerán los resultados finales

Adrián Luciani / aluciani@lanueva.com

Mientras no pocos ciudadanos de a pié lo toman en broma, sobre todo cuando la economía del país atraviesa serios problemas, por otro lado avanzan los estudios destinados a determinar si es posible la realización de una hidrovía continental que una Córdoba con el puerto de Bahía Blanca.

Las evaluaciones iniciadas por una comisión en la que intervienen especialistas holandeses deberá pronunciarse en septiembre próximo.

Este tema, del cual "La Nueva." ha venido informando desde el año pasado, volvió a ser puesto a consideración de la opinión pública por el sitio La Política Online.

"Cómo es el Paraná paralelo que planean Macri y la Reina Máxima", lleva por título la nota que recuerda el convenio firmado por el presidente de la Nación con Holanda para estudiar la factibilidad de realizar una hidrovía mediterránea.

Los holandeses se comprometieron a pagar 150 mil euros y el gobierno argentino sólo pagará los técnicos argentinos.

En septiembre se conocerán los resultados.

Hasta ahora los holandeses enviaron dos misiones a analizar el proyecto y recibirán a autoridades argentinas este mes.

Según LPO De esto hablaron además los cancilleres de ambos países en la reunión de cancilleres del G20 que se desarrolló en Buenos Aires semanas atrás.

En cuanto al financiamiento de las potenciales obras, Macri firmó con los holandeses una carta de intención por parte del banco de desarrollo holandés (FMO) de ofrecer una línea de financiamiento de 2.000 millones de Euros para proyectos de infraestructura estratégicos entre ambos países.

Una antigua idea

Como se vino informando, esta hidrovía, que nunca fue estudiada con seriedad, es una idea del siglo XIX.

Correría desde el centro del país hasta el Océano Atlántico. La traza propuesta parte del río segundo en la provincia de Córdoba, hasta Catriló en la provincia de la Pampa.

En Catriló se proyecta implementar un puerto seco con el objeto de conectar la hidrovía con el ferrocarril Ferroexpreso Pampeano al puerto de Bahía Blanca.

Esta alternativa tiene una longitud de 635 km, en la que se presentan 2 obras de toma, una sobre el río Segundo (Arroyito, Córdoba) y otra sobre río Tercero (Bell Ville, Córdoba), dos puentes canal, sobre río Tercero y sobre río Cuarto (La Carlota, Córdoba), 3 puentes internos, en Arroyito - Córdoba, Realicó - La Pampa y Catriló - La Pampa.

También se deberán realizar 18 puentes de ferrocarril, 28 con rutas provinciales y nacionales y 112 caminos terciarios.

Ancho y profundidad

El canal tendrá un ancho de fondo de 23 metros, con 46m de ancho a la altura de quilla.

La profundidad mínima será de 4 metros y la máxima de 5 metros.

De acuerdo a las estimaciones realizadas esta hidrovía permitirá la circulación de convoyes de dos barcazas con un remolcador, uno en cada sentido, siendo esto equivalente a 2.260 toneladas de porte neto por convoy.

Según La Política Online, pese al respaldo de Holanda el proyecto tiene detractores en Argentina.

"Los que se oponen son el ministerio de Transporte y los sectores involucrados en la hidrovía del Paraná que llega hasta Paraguay, puesto que creen que competiría con ese río".

Trascendió que los holandeses están entusiasmados con un proyecto que apunta a disminuir costos y a favorecer el desarrollo.

Desde la Nación se explicó que la traza del futuro canal podrá ir por el cauce de ríos o no.

Entre los principales argumentos a favor de una obra de este tipo figura su reducción de costos.

Distintas evaluaciones determinaron que el transporte fluvial, por canal, es hasta 10 veces más económico que el transporte por camiones y también es más barato que el ferrocarril.

“El gran desafío de esta propuesta es que sea sostenible en el tiempo: adaptación al ciclo hidrológico, las situaciones que se pueden dar tanto en “seca” como en inundaciones, y también contemplando el cambio climático que es un factor crítico”, sostuvo a fines del año pasado el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bericiartúa.

Cuando se le preguntó si es optimista, el funcionario respondió:

“Los equipos que han venido de Holanda, a priori, están entusiasmados y piensan que es muy viable un proyecto de este tipo.

También defendió la idea al señalar que el tendido de una red de ferrocarril o una autopista e mucho más costoso que un canal.

En tal sentido, dijo que las excavaciones no son muy complejas ni muy profundas.

"Se pueden impermeabilizar estructuras simples, pero sí hay que resolver el cruce de los cauces de los ríos con puentes canales”.

¿Hasta Punta Médanos?

Si bien en las evaluaciones se deberá estudiar un canal hasta Bahía Blanca (Canal del Milenio), entre otras opciones, el Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba impulsa la construcción de un canal navegable de 1.000 kilómetros desde Córdoba a los puertos bonaerenses de La Plata y el frustrado en Punta Médanos.

Asegura que este canal abarataría los costos de flete en camión en cerca de US$ 35 la tonelada y de US$ 17 a US$ 6 por ferrocarril, con la ventaja adicional y significativa que en su trayecto mitigará las inundaciones de extensas superficies del sector productivo, ya que al pasar por la zona que tradicionalmente se inunda, permitiría escurrir las aguas y utilizar luego en forma racional los excesos hídricos, un principio que se basa en la teoría formulada por Florentino Ameghino en el siglo XIX y que es aplicada por varias naciones, especialmente en regiones nórdicas europeas.

La "Hidrovía Mediterránea" bajaría de manera transversal en dirección norte-sur contando con seis estaciones de carga, y su ingreso a Buenos Aires para descargar en los mencionados puertos de aguas profundas y por viaje se podrían trasportar 400 toneladas de las distintas producciones y mercaderías en general que se destinan a puertos.

Inversión necesaria

Según los cálculos de los autores, los ingenieros Luis Braceras, Agustín Garaye y Walter Vanegas, la obra demandaría una inversión de cerca US$ 880 millones, que se estima 20% más barato que construir autopistas, con el adicional que la obra puede ejecutarse en solo 3 años, dividiendo su traza en tramos, con licitaciones internacionales separadas.

Algunas claves del acuerdo firmado con los Países Bajos

1. El estudio deberá analizar la definición de embarcaciones (tipo y cantidad), los flujos mínimos y máximos del canal o vía hídrica y los requisitos para la operación sustentable todo el año del sistema.

2. También deberá analizar los costos y beneficios , tanto para la vía de navegación interior como para los medios de transporte alternativos.

3. Los estudios determinarán si una idea de este sentido es sustentable en lo técnico y viable en lo económico, plantearán alternativas y analizarán costos e impactos. El foco se pondrá en si las vías de navegación interior podrían contribuir a resolver las inundaciones o si empeora la situación mediante el aumento de barreras que frenan el drenaje