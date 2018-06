El desafuero de la expresidenta

por Carlos Baeza

Frente a la solicitud de desafuero presentada por el juez Bonadío en una de las causas en las que es investigada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Senado con sustento en la ley 25.320, ha entendido que ello no es procedente aun al no haber fenecido el plazo fijado por el art. 2° de la citada normativa.

1° Cabe recordar que la denominada “Ley de fueros” fue un engendro legislativo que no resiste un test de constitucionalidad, como en su momento señaláramos. En efecto: conforme a la Constitución Nacional existen 3 mecanismos para sacar de sus cargos a los distintos funcionarios y magistrados, a saber:

a) el desafuero es el procedimiento mediante el cual pueden ser removidos los legisladores incursos en delitos (art. 69 C.N). Para que ello proceda, el juez interviniente debe iniciar la pertinente causa y continuarla hasta el momento en el cual, en base a las probanzas colectadas, sea menester proceder a su arresto, para lo cual debe solicitar a la cámara respectiva el desafuero del legislador imputado, la que con dos tercios de votos podrá privarlo de dicho privilegio (art. 70)

b)el juicio político es el mecanismo para remover al presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ministros y miembros de la Corte Suprema por mal desempeño o por delitos comunes o específicos del cargo, para lo cual la Cámara de Diputados, con dos tercios de votos, formula la acusación, en tanto la de Senadores, con igual mayoría, puede separarlo del cargo y hasta inhabilitarlo para el ejercicio de funciones públicas, poniéndolo a disposición del juez que lo requiera (arts. 53 y 59 C.N) Sin embargo y a diferencia del caso de los legisladores, el magistrado interviniente no puede dar inicio al proceso hasta tanto el funcionario ser removido por el Senado (art. 60 C.N)

c) finalmente la remoción a los jueces inferiores, a partir de la reforma constitucional de 1994, es resorte del Consejo de la Magistratura quien decide la apertura de dicho proceso el cual está a cargo del jurado de enjuiciamiento (art. 114 inc. 5° y 115 C.N)

2° No obstante tan claras disposiciones, la ley 25.320 ha confundido los institutos, al consignar en su art. 1° que, cuando por orden de juez competente, se abra una causa penal que involucre a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, “el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión”. Como se dijera, tratándose de un legislador, el proceso no sólo puede iniciarse, sino que debe comenzar dado que la norma del art. 70 de la CN parte del supuesto que tal apertura ya ha tenido lugar, al decir: “Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado...”; y sólo podrá paralizarse cuando sea menester aguardar el desafuero para posibilitar el arresto. Pero no ocurre lo mismo en el caso de los funcionarios pasibles de juicio político, en el cual el proceso ni siquiera puede tener comienzo hasta tanto el Senado no produzca la destitución del mismo, ya que ese paso es imprescindible para poder someter al funcionario “a acusación, juicio y castigo”, como dispone el art. 60 de la CN. Ello revela la inconstitucionalidad de la cláusula.

3° A su turno el art. 2° de la misma normativa dispone que en el caso de desafuero -esto es, para remover solo a legisladores- la solicitud del juez debe remitirse de inmediato a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara respectiva, “…la que deberá emitir dictamen, en un plazo de 60 días. La Cámara deberá tratar la causa, dentro de los 180 días de ingresada, aun cuando no existe dictamen de comisión”. En la especie, la solicitud del juez Bonadío solicitando el desafuero de la expresidenta ingresó en la Comisión respectiva de la cámara alta el 27 de diciembre de 2017, momento a partir del cual corría el plazo de 60 días para que se emitiera un dictamen, sin que hasta la fecha se haya pronunciado al respecto. No obstante, oficialismo y oposición -excepto el FPV- acordaron que el plazo de 60 días debía entenderse como de días hábiles y comenzar a correr desde el 21 de marzo de 2018 cuando se constituyó la actual Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, olvidando que el 27 de diciembre de 2017 todavía existía el anterior cuerpo el que no se abocó al tratamiento del pedido de desafuero.

4° Al respecto, el Código Civil y Comercial en el art. 6° sienta los siguientes principios: a) día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche y de allí que en un plazo fijado en días a contar de uno determinado, éste queda excluido del cómputo el cual debe empezar al día siguiente; b) el cómputo de los plazos es de días completos y continuos y no se excluyen los días inhábiles o no laborables; y c) las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo. Por ello, y no fijando la ley de fueros un modo de cómputo distinto, rige el que establece el Civil de días corridos. En tal caso, y aun partiendo del 21 de marzo de este año, -se cuenta desde el 22- el plazo de 60 días feneció el 20 de mayo, en tanto el de 180 días para que la Cámara trate el desafuero vencerá el 17 de septiembre de este año.

6° Finalmente, ninguna cláusula constitucional avala la postura del Senado de no tratar un desafuero mientras no haya sentencia firme, criterio no seguido por Diputados y que no se ajusta a lo dispuesto por el art. 70 C.N que no supedita el desafuero a la existencia de ninguna sentencia sino solo al pedido del juez interviniente, el que podrá o no ser acogido.

Carlos Baeza es abogado constitucionalista. Vive en Bahía Blanca.