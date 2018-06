NBA: tercer anillo en cuatro temporadas para Golden State

Golden State logró el título de la NBA tras una exhibición en el Quicken Loans Arena, al vencer a Cleveland, por 108 a 85 y barrer 4-0 la serie final.

Kevin Durant (20 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias), distinguido con el MVP de las finales por segundo año consecutivo, y Stephen Curry (37 puntos) fueron nuevamente las figuras.

Wanna know what it’s like in the BACK-TO-BACK CHAMPS locker room? 👀🍾🏆 pic.twitter.com/XMC418ajmR