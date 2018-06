"Fuimos un desastre; no podemos jugar sin correr, menos con esta camiseta", dijo Creevy tras la derrota de Los Pumas

El seleccionado argentino de rugby "Los Pumas" perdió hoy frente a su par de Gales, por 23 a 10, en San Juan, en un encuentro que abrió la temporada internacional de la ventana de junio, en la que tiene previsto un segundo choque con los británicos y un partido con Escocia.

El único try del conjunto argentino (a los 77 minutos) fue marcado por el ingresado Tomás Lezana, mientras que Nicolás Sánchez anotó un penal y Santiago González Iglesias sumó una conversión.

"Jugamos un desastre. Cuando se juega mal hay que decirlo, y hoy se jugó muy mal. Sobre todo los forwards, que no circulamos y no corrimos, y cuando no hacemos eso el sistema no funciona. Es todo responsabilidad nuestra", señaló un autocrítico Agustín Creevy tras el cotejo.

"Va haber que plantearse muchas cosas, así no podemos jugar más: sin correr y menos con esta camiseta", agregó el capitán.

El próximo sábado, Los Pumas volverán a enfrentar a los galeses en cancha de Colón de Santa Fe.

"Nos vamos a unir más que nunca y vamos a ir a Santa Fe a revertir esta situación. De esta situación se sale entrenando, más humildes que nunca. Hay que entrenar el doble porque se ve que con esto no alcanza, en partidos internacionales hay que dar el doble. No lo puedo creer lo de hoy", cerró Creevy.

