La importancia de la cultura en los negocios internacionales

Paula de Figueiredo) & María Belén Stutz son dos consultoras que se unieron para brindar un servicio premium enfocado en la necesidad de cada exportador con ganas de crecer y posicionarse en el mundo.

Ambas fueron consultadas sobre por qué es importante tener en cuenta la cultura en los negocios internacionales

Lo que sigue es su respuesta a un interrogante que surge de manera frecuente:

"La respuesta parece ser simple, porque no vemos las cosas como son realmente sino a través del lente de cómo somos nosotros mismos.

Sentido común

"El famoso “sentido común” que solemos utilizar para tomar decisiones nos sirve dentro de un grupo donde las personas piensan similar a nosotros.

"Pero si tratamos con personas de otro país, esto que creo que es “sentido común” difiere entre unos y otros.

"Aquí un ejemplo: Qué pasaría si quieres invitar a comer una hamburguesa a tu futuro cliente indio cerca del Obelisco en Buenos Aires? Pues tu invitado no comerá! Y sabes por qué? Porque los indios no comen carne de vaca.

"Entonces, parece ser que si me informo sólo de algunas costumbres podré venderles a ellos.

La jerarquía

"Eso es importante. Pero si le quieres convencer de comprar tu producto, otro de los aspectos a tener en cuenta es la jerarquía.

"Qué tan importante es su puesto en la empresa? Sí él fuera norteamericano, eso no importaría tanto.

"Otro interesante ejemplo sería: Esperas a tu potencial cliente chino en el aeropuerto. Has tenido en cuenta lo que comen, qué temas deberías incluir en la charla, cómo saludarlo pero hacía tanto calor que te has puesto un sombrero.

Un sombrero verde

"Esto parece no ser no ser un problema pero tu sombrero es verde. Tú no lo notas, pero tu anfitrión chino se reirá de tí. Sabes por qué? En China, utilizar un sombrero verde significa que estás pasando por un trance de traición de tu esposa. A que no te lo esperabas?

"El tema cultural está tomando una gran importancia para la realización de negocios internacionales exitosos.

"Hay muchos elementos a tener en cuenta a la hora de venderle a alguien en el exterior.

"Los demás no piensan como nosotros. Esto lo sabemos incluso de nuestros compatriotas.

Colores y comidas

"El punto al que me refiero, no es diferentes ideas sobre colores de cortinas o comidas.

"Me refiero por ejemplo a que el color negro en Argentina, es para el luto pero en países africanos es el lila. Se te ocurriría regalarle unas sábanas de color lila a tu cliente cuando para él ese color se asocia a la muerte? Si quieres tener éxito en el mercado exterior primero asesórate sobre diferencias culturales. Después de todo, en un mundo tan grande y diverso nadie dijo que seríamos iguales.