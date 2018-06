El blooper de Susana Giménez en Instagram

La diva Susana Giménez protagonizó un blooper en su cuenta de Instagram.

Aparentemente sin darse cuenta, activó la transmisión en vivo de la red social mientras criticaba a Mirtha Legrand y Marcelo Tinelli.

Aunque el video se eliminó de las redes sociales, en Los Ángeles de la Mañana lo mostraron con lujo de detalle.

“Marcelo Tinelli no es querido. No, no es querido. Salió segundo con Mirtha, con 15 puntos. ¡Y yo tenía 41!”, se la escucha decir en referencia al porcentaje que obtuvo para llevarse el Martín Fierro de la Gente.

"¿Esto lo votaron por teléfono? ¡Ay, Dios mío! Gracias a toda la gente que hace tanto tiempo que está conmigo, que me apoya, que me sigue y me dice cosas divinas por la calle. Me dicen que gracias a mí se ríen con mis chistes o con mis equivocaciones", había dicho la diva al subir al escenario. (TN y La Nueva.)