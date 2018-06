Speedway: el pringlense Nicolás Covatti tuvo una noche soñada

Con una gran performance de Nicolás Covatti, Ipswich Witches registró una importante victoria sobre Sheffield Tigers, por 50 a 40, en un nuevo encuentro correspondiente a la Liga Inglesa de Speedway, que se desarrolló en el Foxhall Stadium.

El pringlense sumó 9 puntos (más 2 de bonus) y fue distinguido como el mejor piloto del encuentro.

"En una noche con muchos aspectos positivos, fue la actitud resuelta de Covatti en la 9ª batería, lo que marcó la efectividad que había estado ausente hasta ahora, en el 2018. Fue el espíritu de lucha de Covatti, que además de cautivar a los fans de las Brujas, inspiró al equipo local a la victoria", destaca la página oficial del team británico.

"Nico se hizo acreedor del premio de la noche, producto de los nueve golpes que propinó y que puso a los aficionados de pie, al anotar 10 + 1 en su regreso de una lesión", agrega la nota.

Además, Rory Schlein registró un máximo perfecto de 15 puntos (ganó sus 5 series) en su nueva ubicación como piloto líder de las Brujas, que de esta manera se ubican quinto en el campeonato, con 8 puntos en 4 partidos.

Su próximo encuentro será de visitante frente a Peterboroug Panthers, el venidero domingo 17.

Al final Coty se quedó sin festejo

Por su parte, Fernando García esta tarde aportó 4 puntos al Edimburgh Monarch, que cayó en el Armadale Stadium ante Workington Comets, por 46 a 44, también por el Campeonato Británico.

Los locales estuvieron adelante en el marcador hasta la batería 13, pero no lograron cerrar el partido. ya que en la 14ª "Coty" no logró sumar y su compañero, Mark Riss, resultó tercero (1 punto), que le permitió al elenco rival sumar 5 y ponerse al frente 43 a 41, diferencia que no pudo revertir en la última serie.

Con esta derrota los Monarcas ahora están 10º en el certamen con 4 puntos en 3 partidos.

Sus próximas presentaciones serán el próximo viernes, de local, ante Newcastle Diamonds; al día siguiente visitarán a Berwick Bandits, y el domingo 17 completarán su gira visitando a Newcastle.