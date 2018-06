La opinión de un economista bahiense sobre el acuerdo con el FMI

El economista bahiense Mauro Trellini habló hoy con La Nueva. tras el acuerdo del Gobierno argentino con el FMI por un préstamo stand by de US$ 50.000 millones.

"Es cumplible, porque todo es cumplible. Es como la adolescencia con nuestros papás, que nos financian y nosotros tenemos que encontrar el equilibro entre lo que tenés que hacer y lo que gastas, pero son todos financiados, hasta que en un momento descubrís que te está yendo mal en la Universidad y ahí se te corta el chorro y agarrate", comentó.

Aseguró además que "a la población se le va a hacer difícil", porque "los próximos seis meses serán los peores de mucho tiempo". "No es culpa del Fondo. El Gobierno lo que se comprometió a hacer con el Fondo es lo que podría haber hecho dos años atrás, sin el Fondo y sin padecer lo de hace 20 días atrás", agregó.

"Nosotros tuvimos el tema de que la tasa de interés de Estados Unidos subió y el dinero dejó de estar 'tan disponible y barato para nosotros'. Cuando Estados Unidos sube lo que paga, automáticamente todos los que te prestaban vuelven a mirar a Estados Unidos. Entonces, o te piden más a vos o te sacan la plata a vos y se lo llevan al otro", explicó.

"El problema es que hace décadas que los argentinos no ahorramos. O sea, ahorramos, pero no ponemos la plata en el sistema. Vos necesitás que el ahorro esté dentro del sistema bancario para que se le pueda prestar a la inversión".

Sobre el dólar, dijo que le parece que en un primer momento estará estable "porque aparecen 15.000 millones de entrada".

"Este acuerdo tiene tres patas: la parte política, la parte monetaria (que es lo que dije, que entre dinero para bancar un dólar estable y desactivar las Lebacs, que eran una bomba de tiempo) y la parte fiscal, que hay que cumplir con un programa de ajuste y ordenamiento de las cuentas. En lo fiscal va a venir el coletazo, porque se cae la obra pública, ahí tenés corte de la cadena de pago, quiebre de empresas y desempleo. Después se sigue con la quita de subsidios, aumentan las tarifas y tenés pérdida de poder adquisitivo, que te pega en el consumo. Va a ver una quita de subsidios al transporte, que se va a ir el boleto de colectivo para arriba", aseguró Trellini.

—En caso de que no se llegue al objetivo, ¿cómo interviene el FMI?

—No es muy diferente a lo que hacés con el banco. Cuando le pedís plata al banco, el banco te dice cómo lo vas a pagar. "Vos me tenés que devolver tanta plata por mes, que es el 20 % de tus ingresos, pero acá veo que estás gastando el 90 % en tu tarjeta, así que bajá el gasto". ¿Qué pasa si no llegás? Lo que pasa en el banco, te sentás y le decís "che, no pude. ¿Que hacemos?". "Mirá, te banco con una renegociación". Dependerá de la capacidad de los gobernantes futuros, de los que estén del lado del Fondo, de los intereses, de los países que componen el Fondo, de cuánto te renegocian, hasta que en un momento ya te pierden la confianza y se dan cuenta de que no les conviene.

No obstante, dice que "el Fondo miró nuestra historia y vio que hemos renegociado porque no hemos pagado. Y el Fondo debe haber arreglado esta vez algunos criterios no tan exigentes para que Macri sea reelecto, porque sabe que las chances de que el programa sea efectivo depende mucho más de que Macri sea reelecto (o alguien de Cambiemos) antes que de que vuelva el peronismo. Y ellos, como no viven de la guita, viven del éxito y al Fondo le interesa que esto llegue a su fin exitosamente para después mostrarse en la comunidad".