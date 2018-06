La Colecta Anual de Cáritas tendrá lugar este fin de semana

La Colecta Anual de Cáritas, con el lema "La solidaridad empieza por dar", tendrá lugar este fin de semana, en todos los templos católicos del país.

Monseñor Carlos Tissera, presidente de Cáritas Argentina y obispo de Quilmes, difundió un mensaje en el que alentó a los fieles a colaborar en la campaña.

"Desde hace muchas décadas se realiza esta colecta de Cáritas, que quiere decir amor", expresó.

El prelado apeló a los fieles y los instó "no solamente" a colaborar "con dinero, sino también creando entre nosotros el sentido de solidaridad que hace que podamos estar atentos al hermano que sufre cerca de nosotros".

Lo recaudado en la colecta estará destinado a "proyectos dirigidos a la infancia, micro emprendimientos en distintos lugares del país, talleres de nutrición, desarrollo de proyectos comunitarios, centros juveniles y barriales, apoyo escolar, becas para universitarios", señaló monseñor Tissera.

La Colecta Anual de Cáritas se divide en 3 partes: una queda en la parroquia local; la segunda está destinada a la Cáritas de la diócesis y la última es para Cáritas Nacional, que socorre a todas las Cáritas del país.

En tanto, el obispo analizó el sentido del "La solidaridad empieza por dar" y dijo que se trata de "dar de nuestro tiempo, dar de nuestra escucha, dar de lo que tenemos, compartir. La situación que vivimos la conocemos, vos la conocés en tu lugar de trabajo, en la calle, en tu barrio".

"Cáritas va al encuentro de las personas que sufren: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste . De modo que esta Colecta Anual de Cáritas nos ayuda a ablandar el corazón y sentirnos humanos", precisó.

Otros medios para colaborar con la colecta anual de Cáritas: llamando desde cualquier lugar del país al 0810-222-74827 al costo de una llamada local; ingresando al sitio www.caritas.org.ar; con depósito en cheque o efectivo a nombre de Cáritas Argentina en la cuenta corriente del Banco Nación 38632/92 (sucursal 0085 Plaza de Mayo) CBU 01105995-20000038632921 - CUIT: 30-51731290-4. (NA)