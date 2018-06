Para ver una y mil veces: la increíble jugada de LeBron James en cámara lenta

En el inicio del tercer juego de las finales de la NBA, el líder de Cleveland Cavaliers, LeBron James, realizó otra de esas jugadas majestuosas.

Aunque que el encuentro ante Golden State recién comenzaba, el "Rey" hizo un movimiento digno de un Juego de las Estrellas: lanzó la pelota contra el tablero, se hizo un autopase, y la volcó con fiereza... para ver una y mil veces.

En cámara lenta:

All angles of The King in #PhantomCam! #WhateverItTakes #NBAFinals pic.twitter.com/WxJ2XQAWrn