Las zonas francas, en busca de una nueva legislación

La ley que rige a las zonas francas es de 1994 y si bien permite el establecimiento de una por provincia y dos en Buenos Aires, hoy funcionan muy pocas en todo el país.

Según coincidieron Juan Pablo Justo (vicepresidente de Zona Franca La Plata), Guillermo Misiano (presidente de la empresa Zofravilla, concesionaria de la Zona Franca de Villa Constitución) y Lisandro Ganuza (titular de Zona Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales), la norma se encuentra desactualizada y restringe el desarrollo de esta herramienta vital para el comercio exterior.

"El caso más exitoso es el de La Plata, por estar muy cerca de los centros de consumo que la rodean. ¿Por qué las demás provincias no tienen o las existentes no funcionan como debieran? Es por no tener legislación acorde a la medida del desarrollo de los negocios que requiere una zona franca. Tenemos que cambiar la ley, cuando se dictó en 1994 los legisladores entendieron que la creación de un espacio donde existen prebendas impositivas generaba una competencia desleal con quien está instalado en el territorio. Hay que desmitificar eso", señaló Juan Pablo Justo.

El directivo de la entidad platense resaltó que "la ley de zonas francas habla de industrialización y exportación, pero lo cierto es que las industrias no vienen ni se instalan porque tenemos prohibición de ingresar al territorio. Estamos pidiendo entrar tributando. Las actuales autoridades nos han escuchado y estamos impulsando la reforma de la ley para lograr el proceso productivo".

Guillermo Misiano, a cargo de la empresa concesionaria de la Zona Franca de Villa Constitución, dejó en claro que los enclaves no compiten entre sí.

"Nuestro hinterland es la región fluvial, porque la provincia de Santa Fe está rodeada por el Río Paraná. Además, es la única que tiene la posibilidad de disponer de un puerto franco".

A su vez, resaltó que, por su ubicación en el principal polo exportador aceitero y granero del mundo, pueden brindar servicios de transferencia de carga, pero también identificaron una actividad industrial con las reparaciones y construcciones navales para la hidrovía.

"Nos estamos perdiendo de poder desarrollar muchas posibilidades por una legislación restrictiva, mientras otros países se abren a este tipo de operatorias", sentenció.

Para Lisandro Ganuza, titular de la Zona Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales, "Argentina está en un proceso de reinserción en la economía global. Lo que nos falta son herramientas de competitividad y la zona franca está para llenar ese espacio. Hoy en América es un commoditie, no sólo las tiene Uruguay o Colombia que es caso líder en América Latina, también México en la zona de Chiapas, Estados Unidos las desarrolló, Chile con su modelo especial y Brasil la tiene en Manaos. En este terreno nosotros venimos atrasados".

La Zona Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales es la más antigua de América y data de 1856. Posee la particularidad de tener dos distritos, con la aprobación de la primer sub zona franca del país.

