Gay, por el Día del Periodista: "En 30 años nunca asistí a cambios tan profundos como los que hoy están viviendo"

El intendente Héctor Gay conmemoró esta mañana el Día del Periodista y opinó sobre "el cambio que nunca antes se había vivido" en la profesión ante los constantes avances tecnológicos y los cambios de hábito de los espectadores.

"Hace poco terminamos un estudio muy importante que hizo la Universidad [Nacional del Sur] sobre los hábitos y sobre todo lo que significa la comunicación en este momento y entre otras cosas descubrimos que en Bahía el 45 % de la gente se informa a través del celular", afirmó el jefe de Gobierno.

"Es un cambio que nunca habíamos visto antes y que se da en el mundo y no estamos ajenos a eso. Eso obliga a reinventarnos y ver cómo enfrentamos eso porque son cambios de paradigma y cambios de hábito importantes", agregó.

Hizo referencia a un estudio que hizo el Departamento de Economía y que ratificó el fuerte liderazgo de La Nueva., LU2 y FM Ciudad al frente de las audiencias en Bahía Blanca. Según esa encuesta, lanueva.com lidera como siempre el ránking de los portales de noticias con un 43,5 % de la audiencia.

Gay habló de su caso, cuando fue periodista de LU2, y "en más de 30 años en la profesión nunca asistí a un momento de cambios tan profundos como los que hoy se están viviendo en el periodismo".

"Por suerte, más allá de los soportes y la tecnología, siempre tendrá que haber un periodista que nutra. Esa es una garantía no solo de una fuente laboral sino de la necesidad que tiene la profesión para reinvertarse y capacitarse y para buscar siempre la verdad. No todo lo nuevo es bueno. No todo lo que sucede en comunicación es bueno y esto lo sabemos, pero siempre tiene que estar el alma del periodista atrás", concluyó.

El mandatario hizo la conferencia en la remodelada Sala de Prensa de la Comuna e hizo un homenaje a Guillermo Fidalgo, un periodista fallecido el 6 de julio de 2014.

"Celebro que podamos compartir esto con un pequeño homenaje a alguien que todos respetamos y quisimos mucho y que se nos fue demasiado temprano que es el Indio Fidalgo", explicó.