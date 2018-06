"Beto" hace más de un año que espera por su silla de ruedas

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Oscar “Beto” Belmúdez, a través de su programa radial sabatino “Cachaqueando con Beto”, ayuda a mucha gente.

Esta vez, el que precisa ayuda es él. Hace poco más de un año le solicitó una silla de ruedas motorizada a su obra social (PAMI) y aún no obtuvo respuesta.

Para este hombre de 61 años, ese elemento son sus pies. La poliomielitis que se le cruzó en su camino cuando estaba por cumplir 3 años lo obliga a movilizarse en ella.

“Esta (por la actual) ya está atada con alambres por todos lados. No da más. Por eso, hace poco más de un año llevé todos los papeles a PAMI y todavía no hay nada. Las chicas me atienden de maravillas cada vez que voy, pero no tienen respuestas para mí”, comentó en su casa de Holdich 2111, en pleno barrio Noroeste, donde hace la producción de su programa de radio en FM de las Américas y también edita la revista Integrados, que ya acumula 60 ediciones.

“Estoy acostumbrado a no depender de nadie. Por eso preciso una silla de ruedas eléctrica, que me permita movilizarme solo. Todos los sábados hago 40 cuadras para ir a hacer el programa de radio, pero también voy al centro periódicamente para hacer mis trámites”, añadió.

Entrevistas, reflexiones, temas de integración para los discapacitados, bromas y música son las claves de una propuesta que Beto prepara minuciosamente en la semana y con la cual le ofrenda sus sinceras gracias a la vida todos los sábados. Su programa radial ha sido reconocido con distinciones nacionales, por caso el Faro de Oro.

También está al frente de “Integrados”, hoy una revista solidaria pero que también fue un programa radial diario.

“No es fácil ser discapacitado en este país. Todo es cuesta arriba, pero no me doy por vencido”, señaló Beto, mientras espera que su pedido sea cumplido.