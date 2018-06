Quién es Facundo, el hombre de Oriente que hace 5 mil kilómetros en bicicleta para llegar a Rusia

Por José De Robbio / jderobbio@lanueva.com

Desde Barcelona hasta Moscú hay 5.000 kilómetros, entonces dije: "Me tomo 4 meses, a un promedio de 1.250 kilómetros por mes, y seguro voy a llegar a Rusia. Así surgió la idea.

Facundo Villar es de Oriente, Coronel Dorrego, y estudió Finanzas y Economía en Buenos Aires. Tiene 37 años y hace 15 que vive en Canadá, donde trabaja en la construcción y hace carpintería metálica. El año pasado, y luego de frustrarse un viaje con amigos por Europa, tomó la decisión de subirse a una bicicleta y viajar a Rusia para cumplir su sueño: ver un Mundial.

"Como era muy caro mis amigos decidieron no hacerlo y yo, como me quedé solo, dije: 'Me voy en bicicleta'".

Pero no es su primera aventura, ya que en 2016 hizo un viaje en auto durante seis meses desde Canadá hasta Oriente, pasando por 15 países y recorriendo más de 30 mil kilómetros.

Facundo no es "del palo bicicletero". Tiene una bicicleta en su casa y la usa con muy poca frecuencia, por eso se tuvo que preparar física y psicológicamente durante 4 meses antes de afrontar el viaje.

"Lo más difícil es tomar la decisión. Cuando tomás la decisión y ponés una fecha de salida, que en mi caso fue la primera semana de marzo, es como que todo me ayudó a hacer ese sueño posible", confesó.

Se compró una bicicleta, una carpa para dos personas, un colchón inflable, una bolsa de dormir, y partió, con poco más de 34 kilos encima.

Tomó un avión de Toronto a Barcelona y el 10 de marzo arrancó a pedalear hacia la Costa Brava, para luego subir por el norte de Cataluña.

Pasó por Girona, Figueras hasta cruzar a Francia, pedaleando por ciudades como Narbona, Perpiñán, Salon-de-Provence y Montpellier, donde conoció a 3 chicas irlandesas que pedalearon con él durante 15 días: "Estuve con ellas hasta Niza (Francia) y en Mónaco nos despedimos. Yo seguí para Italia. Mi viaje fue costear el Mediterráneo, hasta Cinque Terre y luego pasando por Florencia y Venecia".

"Pedaleamos entre 7 y 11 horas en promedio. Este viaje es eso, un regalo que uno le hace al alma", aseguró.

Armó un itinerario esquivando las montañas y recorrió países como Eslovenia, Austria, Eslovaquia y República Checa, donde conoció la capital Praga, la ciudad que más lo conquistó.

"Había muchos países de los cuales no sabía nada en absoluto y terminé sorprendido por su hospitalidad y el cariño de la gente."

Santiago pedalea casi 70 kilómetros por día durante alrededor de 10 horas, con el objetivo de llegar a Moscú y mirar la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo, aunque su sueño, sin dudas, es ver un partido de la Selección argentina.

"Me imagino el momento de estar en algún estadio de Rusia escuchando el himno de Argentina y viendo a los jugadores defender la camiseta. Sueño con eso. Es mi mayor deseo y sería una picardía no poder ver ningún partido, ojalá consiga una entrada", admitió Facundo, que en los últimos días cruzó el Golfo de Finlandia en un barco y ahora tiene el desafío de pedalear hasta San Petesburgo en el anteúltimo tramo.

El viaje consiste en pedalear y descansar cuando se puede. Por lo general para en hostales y campings, pero si baja el sol y no hay dónde dormir, golpea las manos en el medio del campo hasta que alguien le ofrezca alojamiento.

"El motivo de este viaje era el Mundial, pero a mi más que el fútbol me gusta la calle. Visitar estos 15 países en bicicleta es algo que estoy disfrutando como pocas veces antes lo hice", concluyó.

El celular, la clave

Facundo a lo largo de su viaje usó CouchSurfing y Warm Showers, dos aplicaciones para el celular que lo ayudaron a conseguir un lugar para pasar la noche.

"Son plataformas que ayudan a los viajeros independientes a encontrar un lugar para dormir. No hay intercambio de dinero, sino que se debe intercambiar experiencias y contar tu aventura", dijo el oriental.

Algunos datos

De los 5 mil kilómetros que se propuso recorrer, 4 mil serán en bicicleta y otros mil en tren o barcos.

Por ejemplo, trenes tuvo que tomar en dos oportunidades: la primera por una lluvia que duró cinco días y la otra para ir de República Checa a Polonia, donde hay unos 680 kilómetros en "muy mal estado".

En lo que va del viaje rompió seis rayos y tuvo que cambiar dos veces los pedales. En tres oportunidades cambió las gomas y pinchó las ruedas en otras seis ocasiones.

De dormir con ovejas a ser "refugiado sirio"

Si hacés un viaje de 5.000 kilómetros en bicicleta alguna anécdota quedará. Facundo sabe que no es la excepción en eso.

En el sur de Austria se hizo de noche en un pueblo y necesitaba un lugar para dormir. Golpeó las manos y una familia le abrió la puerta y lo dejó quedarse en un depósito de la casa porque ellos se iban.

"En el galpón había animales de todo tipo, pero lo más cómico era que tenía calefacción y aire acondicionado. Había 150 ovejas y todas con calefacción. ¡Dormí como los dioses!", contó.

Facundo tuvo la suerte de cruzarse con Santiago, otro argentino que realizaba la misma aventura que él. Lo conoció en Varsovia, la capital de Polonia, y siguieron viaje juntos.

En Lituania, y luego de estar 4 días acampando en caminos alternativos, llegaron a un pueblo y fueron derecho a un supermercado, donde vivieron una situación atípica.

"Estábamos comprando una coca y un sándwich y antes de pagar ya lo estábamos comiendo. Cuando llegamos a la caja los que nos vieron se asustaron y llamaron a la policía pensando que éramos refugiados sirios. Afuera había 4 patrulleros esperándonos y tuvimos que mostrar los pasaportes. Estuvimos como una hora y media", detalló Facundo, asegurando que no fue un momento agradable pero los austriacos que veían la situación le regalaban frazadas y alimentos por si quedaban detenidos.

Su lugar en el mundo

"A Oriente sigo yendo todos los años, por lo general voy por tres meses en diciembre, enero y febrero, porque es mi lugar en el mundo. Tengo la suerte de ser oriundo de un lugar que vive en contra estación a Canadá", cerró con orgullo el oriental, que de tanto pedalear logrará cumplir su sueño.