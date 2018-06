La Selección no jugará otro amistoso y el sábado viajará a Moscú

Finalmente, caído el amistoso ante Israel, se confirmó que, finalmente, no habrá otro amistoso antes del inicio del Mundial de Rusia 2018 y la Selección Argentina viajará a Moscú el próximo sábado.

Los motivos que llevaron a que no haya un partido que reemplace al que se cayó ante Israel son claros: no se podía conseguir un estadio en Barcelona y no se podía montar todo lo necesario: conseguir un rival, venta de entradas y demás.

El Camp Nou está en proceso de resiembra, Montjuic tampoco estaba habilitado para este sábado y el nuevo estadio del Espanyol, en la zona de Cornellá-El Prat tampoco se podía utilizar.

Se pensó en un estadio en las afueras de Barcelona, pero ahí se chocó con otro problema: no se encontró un rival que pudiera jugar el próximo sábado y no se llegaba, tampoco, a montar la venta de entradas y todo lo necesario para la realización de un partido de estas características.

Así las cosas, por motivos extrafutbolísticos, a Jorge Sampaoli se le terminó dando la preparación que quería. Pasar de Buenos Aires a Barcelona y, de ahí, a Rusia. Sin ninguna escala previa. Tal y como será. (dobleamarilla.com.ar).