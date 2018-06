La alegría de Roger Waters tras la decisión argentina de suspender el amistoso con Israel

“¡Felicidad! Amor por todos mis hermanos y hermanas de Argentina. Esto podría ser un punto de inflexión”, comentó el cantante en su cuenta de Twitter.

Ayer dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidieron cancelar el encuentro previsto para el sábado en Jerusalén, más precisamente el último antes del Mundial de Rusia.

Over the moon!Love to all our brothers and sisters in Argentina. This could be the TIPPING POINT.