Se incendia uno de los hoteles más lujosos de Londres; trabajan alrededor de 100 bomberos

Uno de los hoteles más lujosos de Londres, ubicado en el barrio de Knightsbridge, se incendió en las últimas horas y trabajan cerca de 100 bomberos combatiendo el fuego, según publicó Clarín.

Se trata del histórico hotel Mandarin Oriental Hyde Park, creado en 1889 y renovado, tras un gran incendio, en 1902.

"La brigada recibió un aviso a las 15 [de Londres]. Equipos de bomberos de Chelsea, Kensington, Hammersmith, Battersea y otros cuarteles de los alrededores fueron desplegados en el lugar", informaron los bomberos de Londres.

#Updated A massive blaze engulfs Mandarin Oriental Hotel in London's Knightsbridge as 15 fire engines and nearly 100 firefighters rushed to scene. According to the Mandarin Oriental's official website, the London hotel has recently completed a multi-million pound renovation. pic.twitter.com/4aDzmhwLV1