Para aplaudir: le avisó al árbitro que anule el try mal cobrado de un compañero

Por Ricardo Sbrana – rsbrana@lanueva.com

En los tiempos que corren, el gesto de Rodrigo Rodríguez eriza la piel. Porque el domingo 27 de mayo pasado, este pilar y capitán del equipo de rugby de Palihue le pidió al árbitro Iván Inzaurralde que anulara el try que terminaba de apoyar un compañero.

Rodríguez había visto que a la salida de un scrum, los suyos recuperaron la pelota y cometieron una infracción llamada knock on, que en rugby es cuando la guinda se le cae hacia adelante al portador. El juez no vio la falta y pitó el try, concretado bajo la hache de Universidad Nacional del Sur A, que finalmente ganó ese partido 27-20 por la fecha 7 del torneo de Primera B de la Unión de Rugby del Sur.

“Abrimos la pelota con los backs, uno de los chicos dio un pase y el otro tuvo una recepción a medias, fue un knock on muy finito. Lo vi pero en principio no me había parecido. Le pregunté a mi compañero y me confirmó que había sido knock on. Entonces tomé la determinación de decirle al árbitro que no lo cobrara. El no pudo ver la jugada porque estaba medio tapado por uno de los jugadores de UNS”, dijo el rugbier de Palihue.

“Cuando le informé al árbitro, me miró y me preguntó dos veces si estaba seguro, je. Se sorprendió por lo que le estaba planteando. Hoy no me arrepiento de haber tomado esa decisión. El rugby se trata de eso, de los valores que nos inculcan desde chicos en los clubes. El respeto, la lealtad y la honestidad”, explicó el pilar.

Por su parte el árbitro Insaurralde explicó por qué no anuló el try desde la gestación misma.

“Cuando salió la pelota de un scrum se me cruzó un jugador atacante adelante y siguió el juego. La gente empezó a protestar porque el jugador hizo el try. Yo no vi nada. Pero vino el capitán de Palihue y me dijo `mirá fue knock on´. A lo que respondí que no podía cobrar algo que no vi. Le dije lo mismo al capitán de UNS, que vino a reclamar. Pero el capitán de Palihue insistió: `la verdad es que fue knock on y queremos saber si se puede anular el try´. Acepté y volvimos al scrum”, recordó este joven integrante del panel de réferis de la URS.

Rodrigo Rodríguez.

Se oyeron, entonces, los aplausos de los seguidores de la UNS, dirigidos al rugbier de Palihue.

“Fue un gesto muy bondadoso, que demuestra los verdaderos valores que tiene el rugby. Fue un error mío, no lo vi. Lo bueno es que en situaciones como esta, hay muy buenos jugadores que entienden que el rugby es un deporte para divertirse. Si bien es un juego de contacto, esta situación demuestra que el rival es nuestro amigo, más allá del partido. Todos tienen la misma pasión”, agregó Insaurralde.

Increíblemente, minutos después del try anulado al equipo verde, en el mismo encuentro se produjo una acción similar que hubiera favorecido a UNS A.

“Le gritamos al árbitro que cobre exactamente lo mismo que en la jugada de Palihue”, dijo Fabián Fornetti, el técnico de UNS A.

“Todos aplaudimos mucho el gesto (de Rodrigo). Situaciones como estas son destacables en el deporte en general, pero que suceda en rugby se toma como algo más normal por los valores que este deporte resalta permanentemente”, explicó.

Sin embargo, Raúl Rivas (DT de Palihue) contó que en el mismo torneo les tocó vivir un caso similar contra Sol de Mayo de Viedma en el que la actitud no fue la esperada.

“Cuando fuimos a Viedma pasó lo mismo pero en contra. Miré al jugador de Viedma (Sol de Mayo) y le dije `Fue knock on, ¿No vas a decir nada?’ Y me respondió: `El árbitro no lo vio’. Le dije que el árbitro estaba solo, que no tenía lineman ni nada. `Un gesto’, le pedí. Pero bueno… Festejaron un partido. Yo festejo el rugby, mucho más importante que un resultado, que un torneo o llegar a Los Pumas…”, opinó Rivas.

La decisión de Rodrigo Rodríguez es hoy un ejemplo que muchos chicos no olvidarán.

“Me sentí cómodo y seguro de la decisión tomada, sobre todo cuando algunos compañeros me preguntaron por qué le había avisado al árbitro. ¡Algunos me querían matar! Pero como capitán, es la imagen que tenía que dar. Había muchos chicos viendo fuera de la cancha. Está bueno reconocer los errores y recordar los valores”, concluyó.