"Me dio mucha bronca quedar afuera del Mundial", dijo Lautaro Martínez

¿Olvidar las raíces? Jamás. La euforia y revolución que causó la contratación de Inter de Milán, parece no haber cambiado en absoluto la manera de ser y pensar del delantero bahiense Lautaro Martínez.

La no convocatoria de Lauti al Mundial de Rusia 2018, un duro golpe tras la enorme especulación que lo hacía con un pie y medio en la competición, le permitió tomarse unas buenas vacaciones previo a su desembarco en el club italiano.

El destino elegido por el ex Liniers para descansar y recobrar energías fue nuestra ciudad, su ciudad; aquella que lo cobijó en los años donde, mientras gambateaba en el Complejo Zibecchi, soñaba con ser futbolista profesional.

Acompañado de su familia y sus amigos, Martínez recibió en su hogar a colegas del programa “Libero”, emitido por la señal de cable TyC Sports, donde se explayó largo y tendido sobre los muchos temas que giran sobre su persona.

“Mis vacaciones están en Bahía Blanca, donde estoy tranquilo, en familia, que durante el año los veo muy poco por sus trabajos, y disfrutando de mis amigos y de la gente de Liniers, donde seguramente apareceré para ir a entrenar y no estar parado durante este tiempo”, rompió el hielo Lauti.

Su pase a Inter

“Fuimos a Italia con el deseo de poder arreglar la continuidad en Racing, al menos hasta que termine la participación en Copa Libertadores. Pero la gente de Inter depositó mucho interés y dinero en mí, así que se hizo imposible llegar a un arreglo. Además vienen de clasificar a la Champions League, algo que también indició en que me quieran en el equipo ya".

“En una de las primeras reuniones con uno de los directores deportivos que vino al país a verme jugar (Ndr: post victoria de Racing 4-1 sobre Huracán), fuimos a cenar y me preguntó qué número me gustaba. Le pregunté cuál estaba libre, y le dije que si se podía quería usar la “10”. Cuando viajamos para firmar el contrato y ultimar los detalles me dijeron que la camiseta ya era mía".

“Cuando llegué a Italia y me dijeron que me estaban esperando, empecé a temblar. Estoy muy agradecido de todo eso. Todavía no he jugado ningún partido y ya estoy recibiendo todo el cariño de la gente de Inter. Jugar con Icardi (Mauro) es un gran incentivo para mí, creo que nos vamos a complementar muy bien".

La negativa en la Selección Argentina

“Me dio mucha bronca quedar afuera del Mundial, pero el que decide es el entrenador y son 23 jugadores los que van, Ahora voy a ser un hincha más que alentará para que el equipo haga un gran mundial. Seguiré peleándola como lo hice toda mi vida. Mi familia y los que me conocen saben lo que luché para llegar donde estoy.”

“Se hablaron muchas cosas después de la gira amistosa; que estuve lesionado con pubalgia, que no pasaba a los defensores, que no había hecho goles, etc. Estoy acostumbrado a todo eso, porque en esta profesión tenemos que convivir permanentemente con los comentarios. Yo siempre digo que lo único importante es tener los objetivos claros y que mi familia tenga salud. Lo que se hable afuera me interesa muy poco.”

“Me sentí normal en el equipo, igual que todos. Obviamente notaba diferencias, pero tampoco me había sentido menos que nadie. Me sorprende que se hablen un monton de cosas, pero no solo sobre mí sino sobre todo. Siempre hay algo que hablar y comentar; no meto a todos adentro de la misma bolsa obviamente, pero siempre hay una noticia que uno prende la tele y abre los ojos porque se inventan y eso molesta. En mi forma de ser está darle poca bolilla a eso.”

El futuro de Racing

“Después que se definieron los octavos de final, vi que en la lista de los cruces había equipos brasileros, colombianos y demás; pero siempre le apunté como posible rival a River. Creo que es un equipo muy difícil, pero en el torneo local lo enfrentamos y le hicimos un gran partido. Claro que en la Copa será muy distinto, pero seguramente los chicos van a prepararlo bien, con buenos refuerzos que traerá la dirigencia”.

“¿A quién veo ocupando mi lugar? A mí (risas). Ahora no sabría decirlo, eso será trabajo del Chacho (Eduardo Coudet) y de Diego (Milito), quien también aporta sus conocimientos en la parte técnica. Ellos verán quiénes estarán en mejores condiciones de jugar. Hay muchos chicos en el club que pueden jugar y ocupar ese lugar. El que llegue será decisión del técnico”.