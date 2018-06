Una abogada bahiense enfrentó con un palo a un ladrón que entró a su estudio

La abogada Fernanda Petersen sufrió esta mañana un robo en su estudio y se enfrentó al chico que la asaltó.

Según le contó a La Nueva., el hecho ocurrió alrededor de las 9:30 cuando volvía de Tribunales a su estudio de Viamonte al 100.

En ese momento, fue a la cocina a preparar mate y observó que había alguien intentando abrir la puerta de entrada, entonces agarró un palo para defenderse.

Luego, empujó la puerta que ya estaba entreabierta, el chico se cayó y ella cayó encima de él.

“Me empezó a decir que no lo lastimara, que no tenía para comer, que le diera todo lo que tenía. Le dije que plata no había, empezamos a forcejear y la puerta estaba abierta, le dije que se fuera, que ya había llamado a la Policía (mentira, porque no alcancé) y se fue”, contó Petersen.

El joven la golpeó en el ojo, le cortó la mano con una navaja y le pegó patadas en la espalda cuando quedó tirada en el piso.

Sobre la seguidilla de hechos de inseguridad, Petersen opinó que “es multicausal” y que "hay un desmembramiento social muy importante, si no se empieza a trabajar en muchos aspectos esto va a ser peor".

“Este chico tenía más de 17 o 18 años. Era evidente que estaba drogado. Obviamente que no justifica lo que hace, pero tendría que estar o trabajando o estudiando para empezar”, dijo la abogada.

“Estamos hablando de Viamonte al 100, con autos que pasan, con un colegio a media cuadra, una parada de colectivos a la vuelta y a plena luz del día. Ese chico no tiene nada que perder, entonces se juegan el todo por el todo. Yo podría haber salido con un revólver o una silla y partírsela en la cabeza. Creo que estamos en una situación grave, más patrulleros puede servir en un conjunto de medidas”, agregó.