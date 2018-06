Roland Garros: Marco Cecchinato, la sorpresa del día en París

El italiano Marco Cecchinatto dio el gran golpe en la primera jornada de cuartos de final de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada ATP.

El actual N°72 del mundo dejó en el camino al serbio Novak Djokovic (22°), campeón en 2016, luego de vencerlo por 6-3, 6-7 (4), 1-6 y 7-6 (11), en casi tres horas y media de juego.

En semifinales, la sorpresa del torneo cruzará con el séptimo mejor preclasificado, el austríaco Dominic Thiem, vergudo del alemán Alexander Zverev (3°), por 6-4,6-2 y 6-1.

Mañana, en tanto, saldrán a cancha los argentinos Diego Schwartzman y Juan Martín Del Potro, para afrontar sus respectivos partidos de cuartos de final.

El Peque (11°) deberá bailar con la más difícil ante el español Rafael Nadal (1°), mientras que Delpo (6°) también deberá un duro trance ante el croata Marin Cilic (3°).

Ambos encuentros comenzarán, aproximadamente a las 11 de nuestro país. Televisará la plataforma ESPN.

Giant Killer!



Marco Cecchinato takes out former champion Djokovic in a blockbuster match 6-3 7-6(4) 1-6 7-6(11).#RG18 pic.twitter.com/lNCX6BPves