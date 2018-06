Pedro Luro: por falta de gas, dos escuelas siguen en situación crítica

Anahí González / agonzález@lanueva.com

Si vemos el vaso medio lleno, podríamos inferir que la problemática de la falta de gas que padecen la EES Nº 1 y la EP Nº 33, de Pedro Luro, está próxima a solucionarse, dado que la obra de gas natural que requieren ambas instituciones ya fue adjudicada y la empresa comenzaría a trabajar en los próximos días, según autoridades educativas.

Sin embargo, la incertidumbre respecto a los plazos que requerirá este trabajo, llevó a ambos establecimientos a plantear soluciones paliativas para garantizar la continuidad pedagógica de los niños, niñas y adolescentes que no pueden tener clases con normalidad debido a la falta de calefacción.

La situación más crítica es la de la EPNº33, ya que sus más de 400 alumnos permanecen sin clases presenciales y, por el momento, las autoridades decidieron adoptar una adecuación pedagógica: los chicos realizan las actividades escolares en sus casas.

El problema comenzó en julio del año pasado, cuando se rompió un caño de gas en exteriores mientras se estaba realizando la construcción de un playón. A raíz de este inconveniente, la empresa Camuzzi decidió retirar el medidor.

Entre ambas instituciones, más de 900 alumnos no pueden concurrir a clases por estos problemas.

Durante un tiempo funcionaron con caloventores cedidos por la empresa que rompió el caño, pero desde el inicio del actual ciclo lectivo no cuentan con esta posibilidad. Además, tampoco pueden usar estufas eléctricas dado que la instalación de energía eléctrica no es apta para soportar esa carga.

La presidenta del Consejo Escolar de Villarino, Andrea Sposetti, confirmo a La Nueva. que hoy se llevará a cabo una reunión entre autoridades del CE, Jefatura Regional, autoridades municipales y directivos de los establecimientos para evaluar cada caso.

“Queremos definir cuál será el plazo de obra en la EPNº 33 para evaluar cómo continuar. Depende del tiempo que se tarde en la ejecución de la obra, evaluaremos si realizar o no el traslado de la matrícula a otra institución”, dijo.

Por su parte, el director de la EESN º1, Diego Alessandrini, comunicó a los padres y alumnos del establecimiento que las clases se retomarán desde hoy con un nuevo cronograma; el miércoles, jueves y viernes pasado fueron suspendidas.

“Hay un ala de la escuela -con tres aulas y una preceptoría- en la que tenemos servicio de gas. Mantuvimos reuniones permanentes con autoridades de Jefatura para organizar cómo íbamos a seguir de ahora en más para garantizar el plan de continuidad pedagógica”, indicó.

Como alternativa, tres cursos por día y una vez por semana, utilizarán esas aulas y tendrán contacto directos con los docentes. El material educativo estará disponible en formato multimedia y los alumnos podrán recurrir a apoyo pedagógico en un aula pequeña -también calefaccionada- que se dispondrá a tal fin.

“La instalación eléctrica no está diseñada para el consumo que requieren las estufas eléctricas o caloventores. Tuvimos una experiencia negativa el año pasado y sabemos que el sistema colapsa”, contó el docente.

El año pasado, la institución palió la situación reduciendo la jornada horaria entre los meses de agosto y setiembre, y luego retomaron las clases con normalidad.

“Los padres tomaron muy bien nuestra actual propuesta porque se prepararon trabajos de plan de continuidad pedagógica en relación con el docente para que el alumno pueda tenerlo a carga completa aunque sea un día”, destacó.

“Consideramos que esta opción era más valiosa que dejarles un trabajo para fotocopiar y que los resolvieran en la casa”, dijo.

Casi 800 chicos

Cantidad. La matrícula de la EP Nº 1 es de 799 alumnos que están divididos en tres turnos. La institución sufrió la rotura de un caño de gas el año pasado, por lo que deberán realizar la obra completa. “Tuvimos clases normales hasta el pasado martes para garantizar el término del primer trimestre, pero cuando empezaron los fríos más fuertes empezamos a reunirnos y plantear soluciones”, comentó el directivo.

Esta semana. En el Jardín Nº 910 también se ejecutará la obra de gas. En esta institución las clases se desarrollan con normalidad dado que la matrícula es menor -120 alumnos- y se le proporcionaron aires acondicionados frío-calor que se instalarán en los próximos días.

Obras. Andrea Sopsetti, presidenta del Consejo Escolar de Villarino indicó que en los tres casos la obra fue licitada, adjudicada y comenzará la semana que viene a cargo de la empresa Carcereny.

Pliegos. “El 3 de enero entraron los pliegos al municipio para realizarse a través del Fondo Educativo y para el armado del expediente, que tarda 60 días. En marzo se licitó, pero no se presentó nadie. Hubo una segunda licitación el 17 de marzo pero había una diferencia de más de 450 mil pesos, que debió ser autorizada por el Tribunal de Cuentas para que aprobara el cambio porque se trata de fondos públicos", dijo.