Apertura de la Liga del Sur: Rosario y su DT, “vivitos y coleando”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

"¿Lo mejor del equipo? El corazón. Y te lo digo yo, que vivo cada partido al borde del infarto".

El comentario del DT de Rosario Puerto Belgrano, Federico Gómez Peña, minutos después del 4-2 sobre Liniers, me dejó perplejo.

¿Infarto? Empecé a pensar... Y me acordé: "Peco" tuvo algunos problemas de salud en lo que va del año, pero nada ni nadie frena lo que hace con tanta pasión: ser el entrenador del equipo que ama.

"Si tengo salud, soy feliz, y no hay nada que me haga tan feliz como venir, estar y disfrutar de este club y de estos colores. Cada cosa que hago en Rosario lo vivo muy intensamente", me indicó.

En el cotejo de ayer, mientras su equipo ganaba 4-1, seguía yendo y viniendo, protestando, gritando, gesticulando y tomando agua por inercia.

Llegué a la conclusión que si se muere en una cancha se va a ir de este mundo en paz. Pero tiene que ser dirigiendo al tricolor francés. A otro no.

Sino, compruebe los antecedentes: el 26 de enero, en plena pretemporada, sufrió un pico de estrés, la presión arterial le subió a 18/13 y el médico (Carlos Gabbarini) le exigió bajar los decibles porque el cuadro cardíaco se podía complicar.

"Estoy medicado y controlado. Tomó dos pastillas por día y, como agravante, después de cada entrenamiento o partido, tengo que aguantar los reproches de mi señora (Sandra), que muchas veces se enoja con razón. Me aguanta todo. El único defecto que tiene es que es hincha de Sporting...(risas)", contó.

Encima, dos fechas atrás, un inadaptado de su propio cuadro le partió la cabeza con un piedrazo. Los 6 puntos todavía dejan ver una gran cicatriz arriba de la nuca.

"Nunca me pasaron tantas cosas. Por eso ahora, a los 40 años, reaccioné. Paré un poco la moto. A la mañana, en mi trabajo en la Muncipalidad, me distraigo bastante. Con tiempo libre y en casa, disfruto de mis hijos (Sarina y Genaro), pero me levanto y me acuesto pensando en el fútbol y en Rosario. Me afecta y absorbo todo; soy así, que se le va a hacer...".

"Peco", el que ama al fútbol te entiende. Sin esto no podrías vivir. No le busques más vueltas porque no las hay...

Los dos penales, ¿fueron?

Rosario fue veloz para crear juego y romper líneas y ganó con absoluta justicia 4-2.

Eso por un lado..

Por el otro: el arbitraje de Juan Ignacio Nebbietti fue ejemplar

13 minutos del ST: Trídico fue en busca de un balón suelto, encaró en velocidad y, al entrar al área, fue derribado por Martorano. Falta clara.

A los 17: Martorano remató de zurda y Lagrimal extendió su brazo para impedir que la pelota vaya hacia el arco. Penal no causante de amonestación.

A los 42: segunda amarilla y roja a Bocca por acción temeraria y riesgo para el adversario (quiso despejar e impactó con su pie en el rostro de Ramírez).