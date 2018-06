Después del agua y el fuego, el Aeroclub levanta vuelo bien alto

Por Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

En noviembre pasado, en medio de un exitoso festival, sus pistas estaban limitadas por las crecidas de un arroyo. En febrero, un incendio destruyó gran parte del balizamiento de la pista principal. Pero lo que no mata, fortalece, y el Aeroclub Bahía Blanca se lo tomó muy en serio: con el empuje de su gente y la ayuda de la Municipalidad, unos pocos meses después se repuso de ambos contratiempos y actualmente cuenta con una nutrida matrícula de alumnos, récord de los últimos 25 años.

“La pista tenía un balizamiento antiguo, un problema de cables y funcionaba a medias. Sumado a eso, el incendio de febrero, después del cual muchos pensaron que las luces morían. Pero una vez que se toca fondo solo queda subir, así que se reparó todo, en parte se pusieron balizas nuevas, cables nuevos y ya estamos operando nuevamente, en mejores condiciones que antes”, explicó el presidente del Aeroclub, Samuel Volpin.

“Tuvimos unos $150.000 de gastos en materiales pero nada de mano de obra, porque lo hicimos nosotros mismos ad honorem, acá nadie cobra un peso. No pasamos los 200 socios, así que el principal ingreso del aeroclub sale de lo recaudado con las horas de vuelo, que gracias a Dios hoy tienen un caudal muy importante”, agregó.

De hecho, según cuenta el experimentado piloto, los 40 alumnos actuales del curso de piloto privado de avión –de iniciación en la carrera-- son récord, al menos desde 1995.

“Son 40 pero hay 15 en espera, por una cuestión de cupo que depende de la cantidad de aviones, de los instructores, las horas de luz natural, etcétera. En mi época volábamos por gusto y por placer, pero hoy a esa vocación los chicos le suman la intención de vivir de esto, algo cada vez más común”.

“Acá pueden hacer el curso de piloto privado de avión, el de vuelo nocturno, el de piloto comercial, entre otros. Muchos lo toman como una carrera, que será más costosa que algunas, pero también más barata que otras”, analizó quien en 2015 y junto al joven Nicolás Cambiagno voló hasta Estados Unidos a bordo del “Canario Amarillo”, un biplaza de 1946.

La institución atraviesa un gran momento, así también opina el jefe de los instructores, Juan Manuel Prieto. Además de acondicionar un viejo espacio de las instalaciones y transformarlo en un aula, con paciencia está siendo armado un moderno y costoso simulador de vuelo.

“Otro de los ingresos que tenemos además de las horas de vuelo es el festival Bahía Vuela, que hacemos en la segunda quincena de noviembre y este año tendrá su quinta edición. Más allá del éxito que viene siendo, el año pasado tuvimos restringida la extensión de las pistas por la crecida de un arroyo que pasa acá al lado, el Saladillo de García”, comentó Volpin.

“Las obras para corregir el anegamiento que se hacía eran muy costosas y no las podíamos afrontar de ninguna manera, pero por suerte la Municipalidad nos dio una mano muy importante a través del subdirector de Logística y Mantenimiento Urbano, Javier Bayer y el problema ya fue subsanado”, agradeció.

La importancia del balizamiento

Tener una pista de aterrizaje bien iluminada no sirve solo para que los alumnos del Aeroclub puedan sumar horas de vuelo o hacer el curso de vuelo nocturno.

“Hay que aclarar que ante un cierre circunstancial del Aeropuerto, cosa que puede suceder cuando está en obras, por ejemplo, nosotros ahora estamos habilitados para recibir las urgencias y los aviones de pequeño porte, como por ejemplo los que transportan órganos para trasplante, que han usado esta pista en más de una ocasión”, explicó el presidente.

Con 16 años y 8 meses

No se conoce bien el motivo de la tan precisa edad requerida, pero es esa. A partir de los 16 años y 8 meses se puede comenzar el curso de piloto privado de avión, que consta de 40 horas de vuelo que se deben acumular en no menos de tres meses y no más de dos años.

“No sirve volar de golpe, esto hay que ir masticándolo de a poco”, aconsejó el piloto.

Perder el miedo a volar

Si bien todavía no se ofrece, el Aeroclub tiene pensado abrir un curso para personas que quieran perder el miedo a volar.

“Hay que aclarar que no es para pilotos, es para pasajeros. Aunque parezca mentira, hay mucha gente en condiciones económicas de viajar y no lo hace por temor a subirse a un avión. El curso ya se dicta en otros lados y ha dado muy buenos resultados. Ya tendremos novedades, por ahora estamos hablando con los profesionales que lo darían: un médico, un psicólogo, un mecánico y un instructor de vuelo”, agregó Volpin.