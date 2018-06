Ezequiel Viola: “Como hincha de Olimpo me ilusiono con volver”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Jueves a primera hora de la tarde: “Siento como que me leíste la mente. Acabo de llegar a Bahía y de confirmarle a la dirigencia de Gimnasia de Mendoza que no voy a seguir en el equipo. Pero como yo sé porqué me llamás, te informó que tuve una charla informal con Mauro Altieri (presidente de Olimpo) y me ilusiono con un posible regreso al club del que soy hincha”.

Siempre es un gusto dialogar con Ezequiel Héctor Viola, aunque la nota tenía que arrancar por donde correspondía, porque el arquero bahiense formado en la entidad aurinegra acaba de conseguir el ascenso del Federal A a la B Nacional con el “Lobo” mendocino, una de las instituciones más potentes y convocantes del fútbol cuyano.

“El debut en Primera de AFA con Olimpo (12 de septiembre de 2015, fecha 24 del torneo Unificado, 1-0 sobre Sarmiento de Junín) y este logro con Gimnasia son dos hechos que ya me marcaron para siempre en mi carrera. Además me sentí actor protagónico del ascenso de Gimnasia, porque atajé todo el año, salvo en los últimos encuentros, cuando ya no estaba Marcelo Fuentes como DT”, fue la primera apreciación de “Equi”.

—Después de perder la chance del primer ascenso, de ser segundos en el pentagonal final y de una campaña fenomenal, la dirigencia despidió a Fuentes (su ayudante de campo era el puntaltense Diego Fernández). ¿Qué fue lo que sucedió?

—Marcelo no tenia buena relación con la dirigencia. Estuvimos 20 partidos invictos en el año, habíamos perdido sólo una vez, pero no haber aprovechado el primer ascenso fue el motivo del que se agarró la CD para echar al entrenador. No hubo cuestiones futbolísticas para tomar semejante decisión.

“Fue una cuestión de gustos, porque Marcelo es un técnico al que no le podían imponer nada, y se ve que eso molestaba”.

—Ahora que quedaste en libertad de acción, el hincha de Olimpo se pregunta: ¿dónde va a atajar Viola?

—No sé. Hace un mes hablé con Altieri y quedamos en volvernos a comunicar. No conozco la situación del club en cuanto a la necesidad de arqueros. Por lo que tengo entendido Carranza tiene contrato hasta diciembre y Guido Villar está lesionado. Igualmente el llamado de Altieri es un gesto enaltecedor, porque me aclaró más de una vez que las puertas del club estaban abiertas para mi regreso. El sabía que yo no me había ido bien de Olimpo cuando emigré en 2016.

—¿Con quién te fuiste molesto?

—Cuando Cristian Díaz (el DT) me informó que no me iba a tener más en cuenta, ninguna autoridad del club me llamó para explicarme porqué rescindían de mis servicios. Tampoco nadie me preguntó cómo me sentía, sabiendo que yo soy criado y formado en Olimpo. No me fui mal ni peleado con nadie, pero sí molesto con el trato. Me largaron duro, como que a nadie le importó que se vaya un chico con tantos años en la entidad.

“Díaz, como DT, tomó esa decisión y la entendí, pero yo esperaba que alguien del club me diga porqué me dejaban libre justo después de haber debutado en Primera y de haberlo hecho bien”.

—La idea de esta CD es que los arqueros para el próximo torneo de la B Nacional sean Carranza, vos y Villar, que recién estará listo para jugar sobre fin de año.

—¡Mirá! Es cuestión de hablar con Altieri. Le voy a comunicar que ya estoy sin club y después de eso nos sentaremos a charlar cuando él lo disponga.

“Con Olimpo, a mediados de 2016, rescindí el vínculo de común acuerdo pese a que me quedaban 6 meses más de contrato. Quedé en libertad de acción y tuve que resignar un dinero importante para quedarme con el pase en mi poder”.

—¿Por qué decidiste no seguir en Gimnasia?

—Porque es un club muy particular. Tenés todo, cobrás al día y te brindan las comodidades para que sólo te tengas que preocupar por jugar al fútbol. Es una institución que se maneja como una empresa y algunas cuestiones no me terminaron de convencer.

“Al manejarse como una empresa, tiene la frialdad de una empresa. Para mi era importante otro tipo de relación entre los dirigentes y los jugadores, sobre todo para hacer más llevadero el día a día. Igualmente, el grupo de futbolistas se llevaba bárbaro, dentro y fuera del vestuario”.

Banca el proyecto

“Como hincha de Olimpo me ilusiono con volver. El llamado de Altieri me alegró, pero cuando me dijo que la idea era armar un plantel con sentido de pertenencia por Olimpo, me entusiasmé mucho más”, indicó el golero.

—¿Cuáles son las condiciones que vas a establecer para un posible retorno?

—Me voy a manejar como siempre. Antes que nada quiero ser parte de un plantel, de un grupo, y después pelear por un puesto y por una continuidad. Pero debo hablar con el presidente para saber cuales son las intenciones del club y hacia donde apuntarán.

“No doy por hecho mi vuelta ni quiero que se entienda así. Hay mucho por hablar todavía. Necesito escuchar la propuesta de los dirigentes. En este club viví un montón de sensaciones y sé que le debo muchísimo, pero soy jugador profesional y me tengo que manejar como tal. Plantearé mis necesidades y veré si estamos en sintonía”.

—¿Tenés otras ofertas?

—Algunas, pero nada concreto. Viene todo muy lento por el Mundial. Antes de cerrar con alguien necesito saber que hará Olimpo, que tiene la prioridad. La ciudad tira mucho, la familia también, sobre todo después de dos años durísimos viviendo sólo en Mendoza”.

“Más allá de volver o no a Olimpo, el llamado del presidente me sorprendió y voy a ayudar al club en lo que pueda, desde adentro o desde afuera, siendo parte del plantel profesional o no. Quiero acompañar a esta dirigencia, bancando el proyecto, porque soy de Olimpo y deseó que el club esté en una mejor situación y otra vez en Primera”.

—Tenés el guiño del hincha, que quiere que vuelvas. ¿Lo percibís?

—Sí. Algunos me escribieron y quieren que sea el arquero para el próximo torneo. Valoran lo que hice por Olimpo, de haberme quedado siempre aún sin ser tenido en cuenta o no jugar. Me tocó irme de una manera extraña, por eso me gustaría brindarle a Olimpo lo que siempre soñé: ser un arquero confiable y atajar con continuidad.

—“Igualmente, que se acuerden de mi y que me identifiquen con los colores, ya es mucho. Siempre prioricé a Olimpo y me llevó más tiempos del que creía llegar a debutar en Primera. Sin embargo hoy, a los 30 años, siento que puedo ser el arquero del equipo profesional”.

“Lo que pasó con el `Goma' Farías me sorprendió”

A principio de año, Enzo Farías, quien era entrenador de arqueros en Olimpo y tuvo mucho que ver en el crecimiento profesional de Ezequiel Viola, fue separado de su cargo por reiterados faltazos, aunque después se conoció que el “Goma” tenía una grave denuncia en su cargo por presunto abuso sexual agravado.

—”Equi”, ¿estabas al tanto de eso?

—Sí, cuando leí la noticia no lo podía creer. Hace rato que no hablo con él y sé que no está en Bahía. Es una situación grave y delicada, y si se prueba que fue él, tendrá que pagar por lo que hizo.

“Como preparador era un tipo responsable y muy predispuesto. Imaginate que nosotros eramos su capital, su trabajo se tenía que ver reflejado en los arqueros que formaba. Que le tenga aprecio no significa que, si se es culpable, cumpla con la pena que le aplique la justicia”.

Sus partidos en Primera

5

Cotejos. En Primera tiene Ezequiel Viola. Entre las fechas 24 y 28 del torneo de Transición 2015 estuvo en cancha durante 405 minutos y recibió 5 tantos.