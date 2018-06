En la plaza del Teatro, las figuritas son las vedettes de cada fin de semana

Por Federico De Marco / fdemarco@lanueva.com

En la previa de cada Mundial, una tradición atrapa a miles y miles de personas en todo el país (tanto como en otras latitudes): el álbum que confecciona la empresa italiana Panini.

Por supuesto, nuestra ciudad no es la excepción a la regla. La colección, que se inició en 1970 con motivo de la Copa del Mundo de México, que conquistó Brasil de la mano de Pelé, fue incrementando el número de adeptos edición tras edición.

Y así como los ejemplares fueron evolucionando con el transcurso de los años, también lo hicieron los métodos para cumplir el objetivo de juntar todas las figuritas y completar el álbum.

En ese sentido, una iniciativa interesante surgió en Bahía en 2010, año del Mundial de Sudáfrica. Convocados por Facebook, un grupo de coleccionistas comenzó a reunirse los sábados en la plaza Roberto Payró (ubicada a un costado del Teatro Municipal) para intercambiar stickers, dando el puntapié inicial a una movida que fue en aumento y que se mantiene hasta estos días.

Uno de los responsables del crecimiento de este fenómeno es Ángel Ruiz, quien se encarga de administrar el grupo de Facebook (llamado Canje de Colecciones de Figuritas en Bahía Blanca), en el que interactúan más de 900 aficionados a las figuritas.

"Nos empezamos a juntar en la plaza en el 2010, para el Mundial de Sudáfrica. En mi caso, si bien ya existía el grupo de Facebook, me enteré por un conocido y empecé a ir. Al principio era un grupo reducido, de 40 o 50 personas. Como era algo medio novedoso, el hecho apareció en los medios y más personas se acercaron a la plaza", recordó "Pasti", como todos lo conocen.

"La idea del grupo es ayudarnos entre todos, está armado para eso y trabajamos sobre eso: tratar de que todos llenen su álbum. Yo te hablo como coleccionista, pero hay que pensar en los más chicos, que son quienes más felices se ponen cuando completan la colección. Ayudar a los niños me genera una satisfacción muy grande, me hace retrotraerme a mi infancia; no había algo más hermoso que te regalaran figuritas", agregó.

Alma de coleccionista

Para muchos, juntar un álbum es un simple hobbie circunstancial, pero para "Pasti" esta clase de colecciones son mucho más que eso.

"Es una pasión, algo que me gusta desde que soy chico", afirma.

"Mi primer álbum de un Mundial fue el de Alemania 1974, que lo pude completar gracias a la tecnología, que me permitió conseguir las figuritas faltantes. Y el de España 1982 lo tuve que comprar más adelante, porque en esa época estaba involucrado en la Guerra de Malvinas", contó.

—¿Cómo hiciste para completar el de España?

—Tuve que recurrir a todos los coleccionistas conocidos. Conseguí el álbum por la mitad y fui juntando las figuritas; le compré a gente en Uruguay, Mendoza, Rosario... Desde el de Alemania 1974, tengo todos los álbumes de los Mundiales llenos.

—¿Y cómo fue la experiencia con el de Rusia 2018?

—Para este álbum, pagué $9 por los sobres (en los kioskos se consiguen desde $15), que es el precio que paga un coleccionista amigo de La Plata. Con él tengo un acuerdo: todas las figuritas repetidas que en Bahía no quiere nadie se las mando y él las vende. A cambio, me regala dos álbumes de las colecciones más interesantes y me vende sobres de figuritas al costo que las compra. El de Rusia 2018 salió a la venta el 22 de marzo y el 23, cuando recién aparecía en Bahía, a mi me faltaban 4 figuritas. Lo llené el 2 de abril. Son trucos de coleccionista que vas aprendiendo con el tiempo.

Consejo "profesional"

Completar la colección de Rusia 2018 es un pasatiempo algo costoso.

Teniendo en cuenta el precio del álbum ($50), que contiene 670 figuritas, y de los paquetes de cinco stickers ($15, aunque en algunos lugares se venden más caros), la inversión mínima que hay que hacer es de $715.

Aunque, a medida que se van llenando los espacios vacíos, las figuritas repetidas -lógicamente- van ganando terreno y el gasto asciende.

"El consejo es ir al canje, manejarse ahí. Como los sábados muchos chicos tienen actividades, también nos juntamos los domingos y los feriados. La idea es ayudar a que la gente gaste menos", recomienda "Pasti".