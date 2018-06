El Mundial, una fiesta de todos

No es malo tener un Mundial de fútbol cada cuatro años.

el mundial es un encuentro deportivo que atrae la atención del planeta como pocos, a partir de un juego que genera uno de los espectáculos más convocantes.

Para la Argentina nunca ha sido un torneo más. No solamente por la pasión que se tiene por el fútbol sino porque además siempre ha sido protagonista y, si bien de alguna manera se ha revertido la creencia de ser “los mejores del mundo” o “los campeones morales”, nunca se ha renunciado a la posibilidad de aspirante a la copa.

Claro que no siempre todo ha sido luces en la historia de este torneo.

Hasta se sabe que cada gobierno de turno aprovecha estas pocas semanas para distraer el pueblo, de acuerdo al conocido concepto de “pan y circo” que describe la práctica de un gobierno que, para mantener tranquila a la población u ocultar determinados hechos, provee alimento y entretenimiento a las masas.

El mundial 78 fue un ejemplo dramático de ese manejo, con un pueblo que lejos estaba de asumir los horrores que estaba llevando adelante el gobierno militar, al punto que en la final de ese campeonato, entre la Argentina y Holanda, estando presentes los tres jefes de las fuerzas armadas, ninguno de los 70 mil presentes en el estadio ensayó siquiera una silbatina.

Ahora la cita es en Rusia, competencia a la cual la selección concurre con muchos de los subcampeones del mundo de 2014, logro que en esta tierra exitista parece no guardar mérito alguno.

Llegar a la final de un torneo de tanta relevancia parece no significar nada si no se gana.

A partir del pensamiento de algunos referentes del fútbol nacional, la única alternativa válida es ser el mejor, descalificando al resto de los participantes.

Se viene el Mundial. No es un hecho menor, pero tampoco tan trascendente. Es una competencia distinta, única, distintiva.

Es de esperar que no sea pan y circo: la sociedad ha aprendido a distinguir e identificar engaños. “Te quiero, país desnudo que sueña con un smoking, vicecampeón del mundo en cualquier cosa, tercera posición, energía nuclear, justicialismo, vacas, tango, coraje, puños, viveza y elegancia”, escribió Julio Cortázar.