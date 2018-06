Cuatro toneladas de pilas serán entregadas para su deposición final

Claudio Falzoni

El municipio realizará la deposición final de aproximadamente cuatro toneladas de pilas.

Carlos Montero, director de Protección Ciudadana y Medio Ambiente, expresó a "La Nueva." que en la actualidad se encuentran encapsuladas en el corralón municipal de calle Murature y en el ex local comercial situado en la calle Espora.

"Hoy o mañana serán enviadas, previo pago, a la ciudad de Bahía Blanca", dijo.

Montero expuso que en el 2013 se inició una campaña donde se abrieron puntos limpios en las Cooperativas de Punta Alta, en la Escuela Nº 7 de Villa General Arias, en la delegación de Pehuen Co y en la Municipalidad.

"En la actualidad recolectamos las pilas con el personal. Luego pasan a un depósito donde se preparan los caños de PVC, se colocan las pilas y la cal para que no reaccionen".

El funcionario comentó que lo importante radica en que las pilas no irán al basural local.

Dijo que en el 2017 se realizó la campaña de los desechos tecnológicos.

Adelantó que la idea para este año es armar bien otra iniciativa para luego concretar la deposición final en Mar del Plata.

"Estamos dialogando sobre el tema con la Escuela de Educación Técnica de Punta Alta dado que ya le entregamos algunos elementos para que trabajen con ellos".

Dijo que la campaña se llevaría a cabo en la ciudad y en el balneario Pehuen Co para darle continuidad.

Expresó, además, que es inminente el arribo de 36 campanas para la implementación de puntos limpios en la ciudad donde se podrán depositar plástico, cartón y vidrio.

"Cabe mencionar que se realiza una campaña para la recolección de aceite usado en las rotiserías y los restaurantes. Se concretará un nuevo convenio con la empresa que es de Buenos Aires. En dicho marco, la idea es agregar a los mencionados puntos limpios un sitio para el aceite. El objetivo es hacer una correcta deposición final y que la firma nos entregue un certificado".

Montero dijo que también se está trabajando con los lubricentros que deben depositar los aceites en los tambores.

"Hay gente de Bahía Blanca que viene a retirarlos. También estamos trabajando con los lavaderos".

Dijo que los controles se llevan a cabo desde el año pasado, así como en las estaciones de servicio. "Fuimos para ver si tienen las piletas contenedoras, amén de las auditorías que se concretan mediante el organismo provincial".

"Desde que asumió el gobierno Cambiemos se trabaja para erradicar el basural a cielo abierto en algún momento".

El funcionario opinó que hay que ser coherentes y tratar de reducir al máximo el volumen de los residuos.

"Se está trabajando con una empresa para llevar a cabo un estudio de factibilidad sobre lo que se puede implementar en Punta Alta".

Montero ponderó que el intendente municipal Mariano Uset se encuentre consustanciado con toda la problemática.

"Es muy importante para todos. Es un tema muy difícil", manifestó Montero.